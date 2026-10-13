Pedro Porro, latéral de Tottenham Hotspur, est désormais candidat à un départ de la Premier League, lui qui envisage sérieusement un retour au football espagnol, ce qui le place dans le viseur du Barça, qui suit la situation de l'international espagnol en vue d'un éventuel passage à l'action pour le recruter lors du prochain mercato.

Selon le quotidien espagnol Sport, Pedro Porro, actuellement joueur de Tottenham, est de plus en plus convaincu que son parcours en Premier League approche de son terme, bien qu'il soit lié au club londonien par un contrat courant jusqu'en juin 2031. Il ne voit plus son avenir à long terme dans le projet des Spurs et étudie sérieusement la possibilité d'un retour sur les pelouses espagnoles, ce que le Barça observe avec un grand intérêt.

Le club catalan suit depuis un certain temps l'évolution de Pedro Porro, 27 ans, qui possède de nombreuses caractéristiques recherchées par Hansi Flick pour renforcer sa défense : des qualités offensives, de la vitesse et de l'expérience internationale, sans oublier sa facilité à se projeter pour participer aux attaques, ce qui en fait une option intéressante pour occuper le poste de latéral droit.

Mais toute initiative du Barça restera liée à l'état de son effectif actuel, car la direction sportive menée par Deco n'envisage pas, pour l'heure, d'investir des sommes importantes pour renforcer les postes de latéraux sans qu'un départ ne survienne au préalable. Dans ce contexte, deux noms ressortent : Jules Koundé et Alejandro Balde.

Le départ éventuel de Jules Koundé pourrait ouvrir directement la porte au poste de latéral droit, faisant de Pedro Porro une option particulièrement séduisante.

Quant au départ de Balde, il pourrait fournir les ressources financières nécessaires pour boucler une opération de ce type, mais il obligerait le club à réorganiser ses postes défensifs.

Le principal obstacle pour le Barça reste Tottenham, qui a récemment prolongé le contrat de l'international espagnol jusqu'en 2031 et qui ne fait face à aucune nécessité contractuelle de se séparer de l'un de ses joueurs les plus en vue.

Dès lors, d'éventuelles négociations exigeraient le versement d'une somme considérable, tandis que la volonté du joueur pourrait jouer un rôle décisif dans l'issue du dossier.

Selon les informations parues ces derniers jours en Espagne comme en Angleterre, Pedro Porro étudie sérieusement un changement d'air et un nouveau défi.

Le Barça continue de suivre sa situation, bien qu'aucune offre officielle n'ait été formulée à ce jour, l'avenir du joueur pouvant dépendre des mouvements qui auront lieu dans la capitale londonienne, ainsi que des décisions que prendra le club catalan au sujet de ses deux latéraux actuels.

Le Barça place également Iván Fresneda, joueur du Sporting Lisbonne, parmi les options envisagées pour renforcer les postes de latéraux.



