L'Allemand Daniel Farke, l'entraîneur de Leeds United, a suscité la polémique par des propos empreints de colère après la victoire de son équipe face à Liverpool sur le score de (4-2), en clôture de la tournée de préparation disputée aux États-Unis, en exprimant son mécontentement de ne pas s'être vu remettre le trophée du tournoi, alors qu'il avait pourtant terminé la compétition en tête.

Leeds United a conclu sa tournée de préparation aux États-Unis par une victoire méritée face à Liverpool sur le score de (4-2) dans la ville de Chicago, après avoir renversé son retard pour signer un large succès grâce à une prestation solide en seconde période.

L'équipe a remporté deux victoires lors de ce mini-tournoi, après avoir précédemment battu Sunderland, pour une seule défaite face à Wrexham, terminant ainsi la compétition comme la meilleure équipe britannique engagée dans l'épreuve.

Les buts de Leeds ont été inscrits par Dominic Calvert-Lewin, auteur d'un doublé, tandis que Brenden Aaronson et Sean Longstaff ont marqué les deux autres buts.

Malgré sa première place dans le tournoi, Leeds n'a reçu aucun trophée ni plaque commémorative, ce qui a provoqué le mécontentement de son entraîneur.

Farke a déclaré dans des propos tenus après la rencontre : « Nous avons remporté ce tournoi, et à vrai dire j'aurais voulu recevoir le trophée. »

Il a ajouté sur le ton de la plaisanterie : « Surtout ici aux États-Unis, où il semble que tout le monde reçoive un trophée ou une récompense, quel que soit le résultat. »

Il a poursuivi : « Je ressens une certaine contrariété, mais plaisanterie mise à part, cette tournée n'aurait pas pu mieux se terminer. »

De grands éloges pour les joueurs de Leeds

L'entraîneur allemand a salué l'énorme effort fourni par ses joueurs tout au long de la période de préparation, déclarant : « Les joueurs ont accompli un travail colossal. Ils ont enchaîné trois semaines sans un seul jour de repos, dont près de deux semaines aux États-Unis. »

Il a ajouté : « Face à Liverpool, nous avons davantage frappé, cadré un plus grand nombre de tirs, et obtenu bien plus de corners et de balles arrêtées. »

Il a affirmé : « Nous avons mérité la victoire à juste titre, surtout après la superbe prestation que nous avons livrée en seconde période, c'est pourquoi les joueurs méritent tous les éloges. »

Il a continué : « Nous en ressortons avec beaucoup de points positifs, non seulement de ce match, mais de l'ensemble de la tournée de préparation. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Nous allons maintenant rentrer au Royaume-Uni, où nous aurons peut-être un jour ou deux pour récupérer, puis nous entamerons la préparation de la prochaine étape. »

Leeds poursuit sa préparation en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison, en recevant le club allemand du RB Leipzig lors d'un nouveau match amical samedi, dans le cadre de la dernière phase de son programme de préparation.

Liverpool encaisse son premier revers de la préparation

De l'autre côté, Liverpool a subi sa première défaite lors de la période de préparation à la nouvelle saison, après avoir signé deux victoires consécutives face à Sunderland et Wrexham.

Les mouvements du club sur le marché des transferts estival n'ont pas connu un grand tapage médiatique comparé à la saison dernière, malgré le départ de plusieurs noms marquants, au premier rang desquels la star égyptienne Mohamed Salah.

Le latéral écossais Andrew Robertson a lui aussi quitté le club pour Tottenham, tandis que le défenseur français Ibrahima Konaté a rejoint le Real Madrid.

En contrepartie, Liverpool a renforcé ses rangs en recrutant Jeremie Frimpong et Milos Kerkez, dans le cadre de sa préparation à la lutte pour les différents titres, au premier rang desquels la Ligue des champions.