Après l'expulsion d'Empolo… Qu'est-ce que la règle de l'« erreur d'identification » et pourquoi suscite-t-elle la polémique ?

L’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo, lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 perdu 3-1 contre l’Argentine ce dimanche, a provoqué une vive polémique. João Pinheiro, qui a annulé un carton jaune initialement adressé à l’Argentin Leandro Paredes pour le attribuer à Embolo après consultation de la vidéo d’arbitrage (VAR).

Les images ont montré que Paredes n’avait pas commis de faute, tandis qu’Empolo avait délibérément simulé pour obtenir un coup franc. Sanctionné d’un premier avertissement, puis d’un second pour cette simulation, il a donc été expulsé.

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Qu’est-ce que la règle de l’« erreur d’identification » ?

La règle de l’« erreur d’identification » (Mistaken Identity) fait partie des cas où l’arbitre assistant vidéo (VAR) peut intervenir pour corriger la décision de l’arbitre.

Elle prévoit qu’en cas de carton jaune ou rouge infligé au mauvais joueur – qu’il appartienne à la même équipe ou à l’équipe adverse –, le VAR peut vérifier l’identité du joueur sanctionné et la rectifier si un autre joueur est en réalité l’auteur de la faute.

Le règlement de l’IFAB précise que la vérification est strictement limitée à l’identité du joueur et ne remet pas en cause la nature de la faute, à moins que l’action initiale ne relève déjà d’un cas révisable (but, penalty ou carton rouge direct).

Quand a-t-elle été adoptée ?

Introduite en 2018 avec l’arrivée officielle de l’assistance vidéo, elle servait alors principalement à rectifier une erreur d’identification au sein d’une même équipe.

Le 28 février 2026, l’IFAB a étendu cette procédure aux erreurs d’identification impliquant un joueur de l’équipe adverse, modification applicable dès la Coupe du monde en cours.

Pourquoi une telle polémique ?

Bien que le texte de la règle ne vise que la correction de l’identité d’un joueur, la FIFA en propose une interprétation plus large, estimant qu’attribuer un carton à un joueur erroné autorise la VAR à réexaminer l’action dans son ensemble, y compris pour détecter d’éventuelles simulations.

Les détracteurs estiment que cette interprétation dépasse le texte initial de la règle, tandis que la FIFA y voit un gage d’équité, évitant de sanctionner le mauvais joueur.

Les deux premières applications lors de la Coupe du monde

La règle a été appliquée pour la première fois dans sa version élargie lors du match États-Unis – Paraguay, lorsque l’avertissement infligé à l’Américain Tim Ream a été annulé puis attribué au Paraguayen Miguel Almirón, après qu’il a été prouvé qu’il avait trompé l’arbitre. Le deuxième cas s’est produit ce matin, lors de la rencontre Argentine – Suisse.

Dans les deux cas, l’arbitre a d’abord averti le mauvais joueur, puis a utilisé le VAR pour appliquer la règle de « l’erreur d’identification » et attribuer le carton à l’auteur de la manœuvre trompeuse. La FIFA valide cette interprétation, mais elle continue de diviser les spécialistes de l’arbitrage.



