Après l’exploit de Ronaldo… À quelle place se situe Messi dans le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde ?

En inscrivant un doublé contre l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026, la star portugaise Cristiano Ronaldo a enrichi son palmarès et pris la deuxième place du classement des joueurs les plus âgés à avoir marqué dans l’histoire de la compétition. Où se situe alors son rival Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, dans cette hiérarchie ?

Avec ce but marqué à 41 ans et 138 jours, il devient le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la phase finale, devançant plusieurs légendes du jeu.

Seul la légende camerounaise Roger Milla, buteur contre la Russie à la Coupe du monde 1994 à l’âge de 42 ans et 39 jours, devance encore le Portugais.

Le quintuple Ballon d’Or consolide ainsi son statut parmi les joueurs les plus expérimentés à avoir marqué sur la plus grande scène du football mondial, aux côtés de noms prestigieux tels que le Portugais Pepe, l’Argentin Lionel Messi, le Suédois Gunnar Gren et le Mexicain Cuauhtémoc Blanco.

Messi pointe à la quatrième place après son doublé face à l’Autriche mardi, à 38 ans et 363 jours, mais « la Pulga » ne pourra pas ravir la troisième place occupée par Pepe lors de cette édition.

À lire également :

Vidéo : grâce au but de Ronaldo, la Coupe du monde 2026 entre dans l’histoire

En vidéo : Messi perd son record… Ronaldo est le premier joueur à marquer lors de six éditions de la Coupe

du monde. Un joueur africain le devance… Ronaldo continue d’écrire l’histoire avec un chiffre légendaire.

Selon les données du compte spécialisé « Master Sheph », le classement des plus vieux buteurs de l’histoire de la Coupe du monde est le suivant :

Roger Milla (Cameroun) – 42 ans et 39 jours (contre la Russie en 1994).

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 ans et 138 jours (contre l’Ouzbékistan en 2026).

Pepe (Portugal) – 39 ans et 283 jours (contre la Suisse en 2022).

Lionel Messi (Argentine) – 38 ans et 363 jours (contre l'Autriche en 2026).

Gunnar Gren (Suède) – 37 ans et 236 jours (contre l’Allemagne en 1958).

Cuauhtémoc Blanco (Mexique) – 37 ans et 151 jours (contre la France en 2010).

Philippe Baloy (Panama) – 37 ans et 120 jours (contre l’Angleterre en 2018).

Marko Arnautović (Autriche) – 37 ans et 58 jours (contre la Jordanie en 2026).

Obdulio Varela (Uruguay) – 36 ans et 279 jours (contre l’Angleterre en 1954).

Martin Palermo (Argentine) – 36 ans et 227 jours (contre la Grèce en 2010).