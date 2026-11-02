Dans une décision technique audacieuse qui va enflammer les débats dans l'entourage d'Al-Nassr, l'entraîneur australien Ange Postecoglou a opéré de larges changements dans son onze de départ qui affrontera les Ouzbeks de Pakhtakor, ce lundi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite.

L'entraîneur australien a réintégré les défenseurs Abdulelah Al-Amri et Awad Aman dans le onze de départ, après qu'ils eurent pris place sur le banc des remplaçants lors de la dernière rencontre nationale face à Al-Kholood, qui s'est soldée par une victoire palpitante d'Al-Nassr sur le score de 5-3, dans le cadre de la 12e journée du championnat saoudien Roshn.

Postecoglou a également renforcé ses rangs avec le retour du milieu de terrain portugais Samu Costa, absent du match contre Al-Kholood en raison d'une suspension pour cumul de cartons.

Choc : Ronaldo écarté

La grande surprise est venue de la décision de l'entraîneur australien d'écarter totalement la légende portugaise Cristiano Ronaldo et le défenseur français Mohamed Simakan de la délégation du club en route pour l'Ouzbékistan, un geste qui traduit sa volonté de ménager ses stars les plus en vue et de se concentrer sur la rotation de l'effectif, tandis qu'il a placé Abdullah Al-Khaibari sur le banc des remplaçants.

L'entraîneur australien a choisi un onze de départ d'Al-Nassr composé des noms suivants :

Gardien de but : Bento Matheus.

Défense : Awad Aman, l'Espagnol Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri et Nawaf Boushal.

Milieu de terrain : Ayman Yahya, le Brésilien Angelo Gabriel et le Portugais Samu Costa.

Attaque : le Sénégalais Sadio Mané, le Portugais João Félix et Abdullah Al-Hamdan.

La liste des remplaçants comprenait quant à elle : Abdulhadi Al-Alwan, Abdulrahman Al-Otaibi, Saad Al-Nasser, l'Irakien Haidar Abdul Karim, Majed Qashish, Sami Al-Najei, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi et Abdulrahman Sufyani.

Al-Nassr aborde cette rencontre en occupant la neuvième place au classement de la Ligue des champions d'Asie Elite, avec un total de trois points issus d'une victoire et d'une défaite, ainsi qu'un match reporté face aux Émiratis d'Al-Wasl lors de la dernière journée, et espère décrocher une victoire qui le ramènera en force dans la course à la qualification.