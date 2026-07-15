Après l’Espagne et la France… La prédiction d’un « voyageur dans le temps » secoue l’Angleterre et dévoile le futur champion du monde

Un simple message publié il y a cinq ans a suffi pour bouleverser la Coupe du monde et semer la panique parmi des millions de supporters à travers la planète.

Ces dernières heures, un ancien post publié sur le réseau « X » en 2021 a ressurgi et alimenté toutes les conversations, sa première partie s’étant réalisée avec une précision troublante.

Selon le quotidien espagnol Marca, les premières prédictions de ce compte mystérieux, dont le propriétaire affirme voyager dans le temps, se sont vérifiées : l’Espagne est la première nation qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire méritée 2-0 face à la France, une rencontre où les médias espagnols, à l’instar de RTVE, ont souligné la supériorité tactique manifeste de l’équipe de Luis de la Fuente.

Cette prédiction, désormais réalisée, a de nouveau braqué les projecteurs sur le reste de la publication, qui contient une prévision bien plus sombre pour les supporters anglais.

Une prophétie qui anéantit le rêve anglais

Selon ce message énigmatique, la deuxième demi-finale, programmée ce soir, se soldera par une défaite humiliante de l’Angleterre face à l’Argentine, un match qui devrait tenir le monde en haleine et laisser les hommes de Thomas Tuchel aux portes de la gloire.

Si ce scénario se confirme, la finale tant attendue aura lieu dans le New Jersey et offrira une nouvelle édition de ce classique intercontinental.

Le tabloid britannique The Sun a exhumé ce message original, rédigé mot pour mot le 12 juillet 2021, qui annonçait : « L’Argentine a battu l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 sur le score de 3-2. »