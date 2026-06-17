Après l'escalade de l'affaire Negreira, le FC Barcelone a pris Pérez de court en engageant une procédure officielle

Le FC Barcelone a répondu du tac au tac à son rival madrilène après l’annonce, mercredi, de la décision du Real de saisir l’UEFA afin de réouvrir le dossier disciplinaire concernant les versements effectués par le club catalan à l’ancien vice-président de la Commission des arbitres, José María Negreira.

Le Real Madrid a durci sa position dans l’affaire « Negreira » après avoir annoncé ce mercredi avoir déposé une requête officielle auprès de l’Union européenne de football (UEFA), demandant la réouverture du dossier disciplinaire concernant les versements reçus par José Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres de la Fédération espagnole de football, de la part du FC Barcelone.

Quelques heures plus tard, le FC Barcelone a répliqué par un communiqué officiel demandant des sanctions contre Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour ses déclarations des 12 et 13 mai derniers, en pleine campagne électorale.

Dans son communiqué officiel, le Barça a déclaré : « Le FC Barcelone exhorte la Ligue espagnole de football, la Fédération espagnole de football et la Commission espagnole des arbitres à prendre des mesures à la suite des déclarations faites par Florentino Pérez. »

Il a ajouté : « Le président du FC Barcelone, Rafael Yusti i Abell, a adressé aujourd’hui une lettre officielle aux présidents de la Liga, Javier Tebas ; de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozano ; et de la Commission technique des arbitres, Francisco Soto, concernant les déclarations faites par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, lors de différentes manifestations publiques les 12 et 13 mai ».

Il a ajouté : « Le FC Barcelone considère que ces déclarations, non seulement inexactes, portent gravement atteinte à l’honneur et à la réputation de la Liga, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté arbitrale, et nuisent à la crédibilité du football professionnel espagnol. »

Le club exhorte les organisateurs du championnat et les arbitres à défendre la réputation de leurs institutions, et il les exhorte, dans la limite de leurs attributions, à engager sans délai des poursuites à l’encontre de M. Pérez afin de préserver l’honneur, l’intégrité et le prestige des institutions et des compétitions qu’ils représentent.

Rappelons que Pérez a provoqué l’ire du club catalan en dénonçant avec virulence l’affaire Negreira, qu’il a qualifiée de « pire scandale de l’histoire du football », affirmant que son équipe avait été lésée en Liga et que certains arbitres impliqués à l’époque de Negreira officiaient encore aujourd’hui.