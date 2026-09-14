Wayne Rooney, la légende de Manchester United, a réclamé la suppression de l'assistance vidéo, après la défaite controversée subie par le club face à City, sur le score d'un but à zéro, à Old Trafford, lors de la quatrième journée de Premier League.

Le but de Haaland en seconde période a suffi à offrir la victoire à l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca, même si cette réalisation a suscité une vive polémique.

Il avait d'abord été refusé, en raison du drapeau de l'arbitre assistant qui avait signalé un hors-jeu, avant que l'assistance vidéo n'intervienne et recommande de le valider, mais le ralenti a ensuite montré qu'Enzo était en position de hors-jeu, après avoir tenté de dévier le ballon de la tête vers le but.

Le journal Mirror a rapporté les propos de Rooney, qui a déclaré : « Il y a hors-jeu, c'est certain. Martinez a été gêné par le mouvement d'Enzo, et il était en position de hors-jeu. »

Après cet incident, la commission des arbitres professionnels a publié un communiqué dans lequel elle a présenté ses excuses et reconnu que le but aurait dû être refusé.

Rooney a insisté : « J'en ai vraiment assez de l'assistance vidéo. Je trouve ça horrible. Elle prive le match de toute l'émotion et de toute l'énergie avec lesquelles le football se joue. »

Il a ajouté : « Ne pas voir cela et ne pas se rendre compte qu'Enzo était en position de hors-jeu, c'est une chose que comprend et que connaît quiconque a joué au football à n'importe quel niveau. Se tromper de cette manière est très déroutant. »

Le but de Haaland n'a pas été le seul moment de polémique à Old Trafford, puisque la vedette de Manchester City, Phil Foden, a également été expulsée pour avoir donné un coup de pied à Bruno Fernandes.

L'entraîneur Maresca a reconnu, après le match, que Foden méritait le carton rouge, mais il a estimé dans le même temps que le milieu de terrain de Manchester United aurait dû recevoir la même sanction et quitter le terrain en raison de son rôle dans l'incident.

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