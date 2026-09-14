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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Après l'erreur catastrophique, une légende de Manchester United réclame la suppression de la VAR

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
W. Rooney
Angleterre

Wayne Rooney, la légende de Manchester United, a réclamé la suppression de l'assistance vidéo, après la défaite controversée subie par le club face à City, sur le score d'un but à zéro, à Old Trafford, lors de la quatrième journée de Premier League.

Le but de Haaland en seconde période a suffi à offrir la victoire à l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca, même si cette réalisation a suscité une vive polémique. 

Il avait d'abord été refusé, en raison du drapeau de l'arbitre assistant qui avait signalé un hors-jeu, avant que l'assistance vidéo n'intervienne et recommande de le valider, mais le ralenti a ensuite montré qu'Enzo était en position de hors-jeu, après avoir tenté de dévier le ballon de la tête vers le but.

Le journal Mirror a rapporté les propos de Rooney, qui a déclaré : « Il y a hors-jeu, c'est certain. Martinez a été gêné par le mouvement d'Enzo, et il était en position de hors-jeu. »

Après cet incident, la commission des arbitres professionnels a publié un communiqué dans lequel elle a présenté ses excuses et reconnu que le but aurait dû être refusé.

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Rooney a insisté : « J'en ai vraiment assez de l'assistance vidéo. Je trouve ça horrible. Elle prive le match de toute l'émotion et de toute l'énergie avec lesquelles le football se joue. »

Il a ajouté : « Ne pas voir cela et ne pas se rendre compte qu'Enzo était en position de hors-jeu, c'est une chose que comprend et que connaît quiconque a joué au football à n'importe quel niveau. Se tromper de cette manière est très déroutant. »

Le but de Haaland n'a pas été le seul moment de polémique à Old Trafford, puisque la vedette de Manchester City, Phil Foden, a également été expulsée pour avoir donné un coup de pied à Bruno Fernandes.

L'entraîneur Maresca a reconnu, après le match, que Foden méritait le carton rouge, mais il a estimé dans le même temps que le milieu de terrain de Manchester United aurait dû recevoir la même sanction et quitter le terrain en raison de son rôle dans l'incident.

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