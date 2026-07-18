Après l’épisode de fumée à New York, une nouvelle menace plane sur la finale de la Coupe du monde

New York n’a pas eu le temps de souffler après les caprices météorologiques qui ont émaillé les derniers jours précédant la finale de la Coupe du monde 2026, La météo est redevenue une source d’inquiétude à la veille de la finale très attendue entre l’Argentine et l’Espagne, programmée demain dimanche. Les risques ont évolué : après la pollution atmosphérique provoquée par les feux de forêt canadiens, c’est désormais un violent orage qui menace la ville.

Un épais nuage de fumée venu des incendies canadiens a recouvert le ciel new-yorkais ces derniers jours, dégradant la qualité de l’air, avant que de nouvelles menaces ne surgissent et ne perturbent les préparatifs des deux équipes.

Selon le quotidien espagnol Marca, de violents orages sont attendus ce samedi, risquant de perturber la dernière séance d’entraînement des deux sélections ainsi que les animations populaires prévues.

Des avertissements concernant des vents violents et des crues soudaines ont été émis.

De son côté, le maire de New York, Zahran Mamdani, a appelé les habitants à la plus grande prudence face à ces conditions météorologiques difficiles.

Sur ses comptes officiels, il a déclaré : « De violents orages sont attendus à New York. Ces orages pourraient entraîner des vents dévastateurs capables d’abattre des arbres et de détruire des lignes électriques, ainsi que des pluies torrentielles susceptibles de provoquer des crues soudaines. »

Il a ajouté : « Ces orages peuvent se former sans préavis ; en cas d’orage, il faut immédiatement se mettre à l’abri à l’intérieur. Si vous devez vous déplacer, veuillez faire preuve d’une extrême prudence. »

Parallèlement, les autorités new-yorkaises ont activé des protocoles de sécurité pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes.

Le Service météorologique national américain a émis une alerte aux inondations valable de 10 h samedi matin jusqu’aux premières heures de dimanche, avec des tempêtes et des pluies les plus violentes attendues dans l’après-midi et en soirée.

Risque de tornades isolées

Les autorités n’excluent pas la formation d’une « tornade isolée » dans certaines zones de New York, avec des vents pouvant souffler entre 80 et 110 km/h et perturber les activités prévues en extérieur.

Selon les prévisions de la chaîne météo américaine The Weather Channel, « des orages épars sont attendus le matin, suivis d’un ciel majoritairement nuageux l’après-midi, avec un risque d’orages violents, dont certains pourraient être très intenses ».

Le rassemblement des supporters argentins menacé d’annulation

Ces conditions surviennent à la veille du rassemblement très attendu des supporters de l’équipe d’Argentine. La célébration populaire, appelée « Bandirazo », devait initialement commencer à 15 h locale à Central Park, puis se déplacer vers Times Square à 17 h.

Les autorités pourraient donc annuler la manifestation par précaution, en raison des risques liés aux rafales et aux orages.

La finale de la Coupe du monde 2026 est programmée à New York à 15 h, heure locale (22 h, heure de La Mecque).