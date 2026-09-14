Après l'entraîneur d'Al-Taawoun, la série de limogeages atteint la capitale saoudienne

La Saudi Pro League est sur le point de connaître son deuxième limogeage de la saison en cours 2026-2027, seulement un mois après son coup d'envoi.

Le club d'Al-Taawoun avait annoncé avant-hier samedi le limogeage de l'entraîneur serbe Zarko Lazetic de son poste de directeur technique de l'équipe, en confiant à Jihad Al-Hussein la direction de l'équipe à sa place, après la défaite face à Al-Hilal 0-6, lors de la septième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué que le club d'Al-Shabab a lui aussi décidé de limoger son entraîneur allemand Thomas Letsch, en raison des résultats négatifs dont souffre l'équipe depuis le début de la saison en cours.

Le club de la capitale n'a remporté aucune victoire lors des sept dernières journées de la Saudi Pro League, ayant perdu 3 matches et fait match nul lors de 4 rencontres, ce qui le place à la quatorzième position au classement avec un total de 4 points.

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Le journal a précisé que la direction d'Al-Shabab a soumis une demande à la Ligue saoudienne de football professionnel, hier dimanche, afin d'approuver la décision de limoger Thomas Letsch de son poste.

Dès l'obtention de l'approbation officielle de la Ligue saoudienne, Al-Shabab annoncera le limogeage de Thomas Letsch de son poste, en dévoilant le nouvel entraîneur qui dirigera l'équipe au cours de la période à venir.

Il convient de rappeler qu'Al-Shabab avait fait ses adieux à la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées dès les 32es de finale, dans une surprise de taille, après la défaite face à Al-Wehda sur le score de 2-3.