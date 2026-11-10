Raúl González, la légende du Real Madrid, a réagi à la possibilité d'un retour au club merengue dans la période à venir, après avoir entamé sa première expérience professionnelle en tant qu'entraîneur.

Le Real Oviedo a annoncé la nomination de l'Espagnol Raúl González comme nouvel entraîneur de l'équipe première, en remplacement de Julián Calero, limogé de son poste malgré la victoire de l'équipe face à Cadix sur le score de (2-1).

Aujourd'hui, Raúl a d'abord enfilé la tenue d'entraînement pour diriger sa première séance au stade El Requexón, avant de revêtir une tenue officielle pour sa présentation officielle au stade Carlos Tartiere.

Le nouvel entraîneur était accompagné de plusieurs membres de la haute direction du club lors de sa première conférence de presse.

Le secret de l'acceptation de l'offre d'Oviedo

Selon le journal « As », Raúl a entamé son intervention en présentant ses condoléances à la famille du policier décédé ce matin à Oviedo, avant d'expliquer ses sentiments : « Après une période loin des terrains, j'étais enthousiaste à l'idée de choisir un lieu doté d'une riche histoire et une ville qui adore le football. Le club, et en particulier David Fernández (le directeur sportif), m'a convaincu de prendre cette décision et de me lancer dans ce projet, qui m'enthousiasme en raison de la riche histoire du club et de ses magnifiques supporters. »

Il a poursuivi : « J'ai reçu des offres d'autres clubs, mais j'ai été convaincu par cette direction sérieuse, qui contribue depuis un certain temps au développement de la ville et dispose d'un complexe sportif en construction, un élément essentiel pour poursuivre la croissance. J'ai été en contact avec des personnes de la direction sportive et administrative générale, j'ai parlé avec Cazorla et César, et j'ai le sentiment que ce lieu me permet de réaliser mes aspirations. »

Il a continué : « Je suis extrêmement enthousiaste et je crois que je suis capable d'apporter ma contribution ; David me connaît et j'ai besoin du soutien des joueurs. Nous avons une équipe équilibrée, et tout cela m'a encouragé à prendre cette décision. Les bons moments arrivent au bon moment. Nous avons vu de bonnes choses cette saison, et tout le monde pense que nous méritons une meilleure place au classement, et c'est ce que nous allons chercher à accomplir. »

La légende du Real Madrid a souligné : « Nous voulons nous hisser au niveau de ce club. Nous voulons construire une identité distinctive, et nous tirerons parti des points positifs, qui sont nombreux, car le temps est compté. J'ai ressenti l'enthousiasme des joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Il a ajouté : « C'est un long voyage rempli de batailles. Nous essaierons d'être en bonne position et nous nous battrons pour notre objectif, qui est le maintien en deuxième division. »

Il a expliqué : « J'aime faire les choses le mieux possible. Tu es ce que tu es en tant que joueur. Je dois diriger une équipe formidable. Nous serons exigeants, mais nous prendrons du plaisir. Le football est ma passion ; être sur le terrain me remplit de joie. J'ai remercié les joueurs pour leur soutien et leur compréhension. Nous aborderons les choses étape par étape, et je m'adapterai. Mon premier match a été un match amical au stade Tartiere ; le destin m'a offert cette chance. »

Le retour au Real Madrid

Raúl a été interrogé sur la possibilité d'un retour au Real Madrid en tant qu'entraîneur dans la période à venir, et au lieu de répondre par l'affirmative, lui qui est l'une des légendes du club merengue, il a déclaré : « Je me vois rester ici. C'est ici que l'on m'a donné l'opportunité et la confiance, et je suis extrêmement heureux. Je ne peux pas m'empêcher de sourire ; c'est un honneur pour moi de travailler chaque jour avec cette équipe. J'espère que les gens prendront du plaisir, et qu'ils verront une équipe qui se bat avec courage et qui n'a jamais baissé les bras. »

Au sujet du mercato hivernal, il a commenté : « Nous devons toujours bien agir, et nous demanderons ce dont nous avons besoin. Nous sommes actuellement dans une phase où nous observons l'évolution des joueurs. Nous verrons ce que nous pourrons apporter. Nous visons tous un seul et même objectif. Nous deviendrons plus forts, j'ai une bonne équipe, je ne me plains pas, et si nous voyons des aspects améliorables, nous chercherons à les améliorer. »

Rappelons que Raúl a déjà travaillé comme entraîneur au sein de l'académie du Real Madrid, mais qu'il n'a jamais dirigé l'équipe première.