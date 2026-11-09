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Après le geste de célébration controversé de Felix Nmecha, la DFB veut à son tour s’entretenir avec la star du BVB.

Dans le podcast Kerners 11, le directeur sportif Rudi Völler a révélé que la fédération avait bien pris note des critiques publiques visant le milieu de terrain de Dortmund et prévoyait donc de le rencontrer prochainement pour dissiper les malentendus.

« Bien sûr, la liberté de religion et de croyance existe (…). Bien sûr, nous allons en parler avec lui, puisque c’est devenu un sujet public. Il faut d’abord bien comprendre de quoi il s’agit, c’est important », a déclaré l’homme de 66 ans. Mais il ne faudrait pas non plus, selon lui, « donner trop d’importance » à cette affaire. « Nous allons certainement en parler avec lui. »

Selon Bild, le sélectionneur allemand Jürgen Klopp devrait s’entretenir « prochainement » avec Nmecha.

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Après son doublé samedi lors de la victoire 2-1 du BVB contre le SV Elversberg, Nmecha s’est de nouveau fait remarquer par un geste de célébration affichant son soutien à la campagne « The King’s Return », qui appartient au réseau « Ballers in God ». Il a mimé le geste de retirer une couronne de sa tête avant de s’agenouiller pour la déposer devant lui sur la pelouse.

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Le réseau évangélique « Ballers in God » est accusé de défendre des positions chrétiennes conservatrices et, notamment, de présenter l’homosexualité comme un péché et l’avortement comme le « plan de Satan ». Nmecha avait déjà effectué ce geste de célébration à plusieurs reprises, notamment lors de l’entrée en lice de l’équipe nationale allemande en Coupe du monde contre Curaçao.

Comment les supporters du BVB ont-ils réagi à la célébration de Felix Nmecha ?

Après le match à Elversberg, la section des supporters et des soutiens du BVB a de nouveau déploré le soutien de Nmecha à ce réseau et réclamé « une prise de distance claire avec les idéologies et les réseaux dont les déclarations et les activités documentées sont, selon nous, incompatibles avec les valeurs d’un Borussia Dortmund ouvert sur le monde et attaché à la diversité ».

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Le BVB a défendu son joueur dans une première réaction. Le professionnel se comporte toujours avec respect, a indiqué le club en réponse à une demande du SID. La direction s’entretiendra néanmoins avec Nmecha.

Völler a lui aussi apporté son soutien à Nmecha. Il ne pouvait personnellement dire « que des choses positives » sur le joueur de 26 ans. « Il a été exceptionnel pendant la Coupe du monde. Pas seulement comme footballeur, mais aussi dans son comportement entre les matches. Il est très apprécié et respectable. » Le directeur sportif de la DFB a toutefois dit comprendre « que cela ne plaise pas à tout le monde et suscite des discussions ».

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Sur le plan sportif, Nmecha est d’une immense valeur pour le BVB. Il occupait également dernièrement une place de titulaire dans l’entrejeu de l’équipe nationale. Le sélectionneur Jürgen Klopp l’a donc retenu pour les matches contre la Serbie et les Pays-Bas.