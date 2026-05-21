Après l’émission, l’avocat a appelé Genee, lequel a subi les critiques acerbes d’un Derksen des plus affirmatifs

Dick Advocaat a mal vécu les critiques acerbes de Johan Derksen, comme l'a révélé l'émission « Vandaag Inside » mercredi. Le sélectionneur de Curaçao a même appelé le présentateur Wilfred Genee pour exprimer son mécontentement.

Advocaat avait quitté son poste pour des raisons personnelles ; Fred Rutten l’avait remplacé, avant d’annoncer récemment qu’il ne se rendrait pas au Mondial avec Curaçao. Peu après, Advocaat est revenu aux commandes de la sélection, ce qui a surpris Derksen, entre autres.

« On a toujours mis en avant des circonstances familiales graves. Or, d’après des sources bien informées, la situation n’était pas si sérieuse. Il s’agissait plus de nostalgie que de problèmes familiaux dramatiques », a-t-il affirmé mardi dans VI.

« Une fois qu’il s’est calmé, il a voulu revenir et a exercé des pressions sur les instances locales. L’opinion publique a tourné, Fred a été poussé vers la sortie et Dick n’a fourni aucune explication. Son attitude est scandaleuse ! » a tempêté Derksen.

L’affaire a rebondi mercredi dans l’émission. « Je viens d’avoir Dick Advocaat au téléphone, il n’est pas content de ce qui s’est passé hier », a rapporté Genee à Derksen, qui a répliqué sans détour : « Je m’en fiche ! »

« Cette remarque sur sa fille n’a pas été bien accueillie. Et je peux l’imaginer », a déclaré Genee, prenant quelque peu la défense d’Advocaat. Derksen reste toutefois sur ses positions. « La deuxième fois, il y avait des problèmes médicaux avec sa fille, qui étaient graves. Pas la première fois. Dick n’était pas bien dans sa peau à ce moment-là, il avait le mal du pays. »

Genee précise qu’Advocaat et son épouse ne se sentaient pas bien, en partie en raison du décès de Viola Holt. Le sélectionneur est donc rentré aux Pays-Bas. « Mais la première fois, il a expliqué : le médecin m’a dit que cela allait durer très longtemps et que ce n’était pas compatible avec Curaçao. On ne peut pas affirmer qu’il s’est enfui pour autant. »

Derksen reste inflexible : « Je parle de la première fois. La deuxième fois, il y avait une raison valable de partir. Si Dick s’en va deux fois et qu’un autre résout les problèmes pour prendre la relève, il ne doit pas revenir par la petite porte. Il aurait dû dire “non” à ce moment-là. »

Derksen reconnaît toutefois qu’il aurait pu gérer l’ensemble de la situation avec plus de rigueur. « Est-il surprenant que Fred Rutten ait choisi de partir après toute cette exposition médiatique ? Nous avons commis une grosse erreur, j’en conviens. J’ai longuement échangé hier (mardi, ndlr) avec le patron de Corendon, qui reconnaît que la situation manque d’élégance, mais assure qu’il n’y avait pas d’autre solution dans l’intérêt de Curaçao. »

Selon Derksen, Advocaat aurait dû « assumer ses responsabilités ». « Il aurait dû déclarer en conférence de presse : “Oui, les amis, la situation a été chaotique et c’est regrettable pour Fred Rutten, qui en fait les frais aujourd’hui.” »

Genee rappelle toutefois qu’Advocaat n’a accepté de revenir qu’après le départ effectif de Rutten. « Tu défends Advocaat, mais ce n’est pas ton rôle. Je ne changerai pas d’avis et je ne retirerai pas un mot de ce que j’ai dit. Son attitude est pernicieuse, car il a nui à un collègue. Rutten a réglé les problèmes, et voilà qu’ils reviennent vers Advocaat par la petite porte », conclut Derksen.