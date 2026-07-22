Les mots de Lionel Messi dans le vestiaire de l'Argentine avant la finale de la Coupe du monde 2026 ont suscité une large vague de spéculations sur les réseaux sociaux, après avoir été interprétés hors contexte comme le signe d'une crise interne.

Mais le père d'Alexis Mac Allister est sorti du silence pour révéler la véritable teneur du message adressé par le capitaine de l'Albiceleste à ses coéquipiers avant le match face à l'Espagne.

Carlos Mac Allister, le père du milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister, a affirmé que le discours de Messi avant la finale était purement tactique, démentant l'existence de tout différend ou de toute tension au sein du camp de la sélection, dans des déclarations radiophoniques rapportées par le journal La Nación.

Ces précisions sont intervenues après la diffusion d'une vidéo publiée par la chaîne ESPN, dans laquelle on voit Messi s'adresser à ses coéquipiers en ces termes : « Allez les gars, gardez votre calme. Le plus important, c'est de garder votre calme. »

Le capitaine de l'Argentine a ensuite ajouté des propos qui ont suscité l'étonnement et les interrogations, déclarant : « Oublions tout. Contentons-nous de jouer. Concentrons-nous sur le match, les gars. » Ces mots ont poussé certains à lancer des théories du complot autour de l'existence d'une crise interne avant cette finale que l'Argentine a perdue face à l'Espagne 1-0 après prolongation.

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Le père de Mac Allister a révélé qu'il avait lui-même eu des doutes après avoir vu la séquence, déclarant : « J'ai envoyé un message à Alexis pour lui demander : que s'est-il passé dans le vestiaire ? Y a-t-il eu quelque chose ? Si moi-même j'ai commencé à me poser des questions, imaginez ce que les autres ont pu penser. »

Il a ajouté que son fils avait totalement démenti l'existence du moindre problème, expliquant que le discours de Messi portait uniquement sur la manière d'aborder le match sur le plan technique, sur la concentration dans les passes, les déplacements et les permutations de positions, et sur le fait de ne pas recourir aux longs ballons ni de perdre la possession.

Il a souligné que la séquence sortie de son contexte a ouvert la porte à des interprétations sans fondement, assurant que ce qui avait été dit faisait partie des consignes techniques avant le coup d'envoi.

Malgré la polémique suscitée par la vidéo, Carlos Mac Allister a insisté sur le fait que la défaite de l'Argentine n'était pas le résultat d'une quelconque crise interne, mais bien de la supériorité de la sélection espagnole, déclarant que tous les joueurs de l'Albiceleste avaient donné le maximum, mais qu'ils avaient affronté un adversaire meilleur ce soir-là.

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