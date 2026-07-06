Après l’élimination douloureuse du Brésil de la Coupe du monde, la Fédération brésilienne de football a immédiatement pris une décision concernant Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti conserve son poste de sélectionneur du Brésil. La Fédération brésilienne l’a confirmé lundi par la voix de son directeur des affaires footballistiques, Rodrigo Caetano.

Dimanche soir, laSeleção a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde par une Norvège plus réaliste (2-1), repoussant ainsi d’au moins quatre ans les espoirs brésiliens d’un nouveau sacre mondial.

Chez les Scandinaves, Erling Haaland a été l’homme du match : l’attaquant s’est montré redoutable devant le but brésilien et a joué un rôle déterminant dans cette élimination, un véritable coup dur pour les Sud-Américains.

À l’issue de la rencontre, la position d’Ancelotti a immédiatement été remise en question. Le célèbre entraîneur italien avait été recruté avant le tournoi pour mener le Brésil vers la victoire, mais il n’a pas su répondre aux attentes.

Selon Caetano, pas de panique : « C’est notre sélectionneur et il le restera tout au long du nouveau cycle de la Coupe du monde », clarifie le directeur.

« L’une des principales raisons de notre échec lors de cette Coupe du monde était l’absence d’un encadrement solide et stable qui aurait pu préparer correctement notre équipe nationale à une Coupe du monde. Nous ne devons pas refaire la même erreur », a déclaré Caetano.

Le dirigeant fait ainsi référence à la période précédant le tournoi : Ancelotti n’a été nommé qu’en mai de l’année dernière, après que le Brésil eut écarté successivement trois sélectionneurs en peu de temps. En le maintenant à son poste, la fédération espère enfin assurer la continuité nécessaire pour aborder sereinement la prochaine Coupe du monde.