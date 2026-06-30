Yassine Bounou, le gardien de but de l’équipe nationale du Maroc, aborde un match à part en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas défieront le Canada samedi à Houston (États-Unis), lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon le site marocain « le360 », « Cette rencontre aura une saveur particulière pour le gardien international marocain Yassine Bounou, né à Montréal avant de s’installer au Maroc au début des années 90. »

Il croisera à nouveau le fer avec son pays de naissance, qu’il avait déjà battu avec les Lions de l’Atlas lors de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar.

Le gardien a d’ailleurs été décisif pour propulser les hommes de Walid Regragui en huitièmes, en se distinguant ce mardi face aux Pays-Bas, surtout lors de la séance de tirs au but.

Les Marocains ont validé leur billet pour le tour suivant en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, ce mardi matin au stade de Monterrey au Mexique, lors du premier tour.