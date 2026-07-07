Après l’élimination des États-Unis, la presse belge titre avec ironie : « Bonjour, Donald ! »

La polémique autour de Folarin Balogun a dominé a fait la une des principaux médias belges. Ces derniers ont célébré la victoire écrasante de leur équipe nationale de football contre les États-Unis (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tout en évoquant le président américain Donald Trump et son entretien avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a abouti à la réhabilitation de l’attaquant américain.

Le journal francophone « Le Soir » a titré dans son édition papier et sur sa une numérique : «Salut Donald ?», illustrant l’article d’une photo de l’attaquant belge Romelu Lukaku célébrant son dernier but, les mains sur les oreilles, avant d’imiter la célèbre danse de Trump avec ses coéquipiers.

De son côté, « Het Laatste Nieuws » s’interroge avec ironie : « Que va-t-il en penser, Donald Trump ? », suggérant que la célébration de Lukaku constituait une réponse à l’ingérence politique américaine dans le tournoi.

Selon La Libre, l’« ingérence » de Trump s’est avérée vaine lors d’un match où la sélection belge a montré « le meilleur d’elle-même » face aux États-Unis, tandis que le journal flamand De Standaard soulignait dans son analyse que « quelle que soit la décision de la FIFA, les Diables Rouges ont éliminé les États-Unis du tournoi avec la même force ».

La Belgique a ainsi adressé une critique cinglante à Trump et aux États-Unis, utilisant Lukaku comme prétexte pour railler l’ingérence politique destinée à sauver l’équipe américaine de l’élimination.

Au-delà des médias, le message publié par le compte « Les Diables Rouges » de la Fédération belge de football sur la plateforme X, chargé de gérer les informations relatives à l’équipe nationale masculine, a également retenu l’attention. Publié à la fin du match, ce message disait : « Annulez ça », en référence claire à la décision de la FIFA d’annuler la suspension de Balugun.

La Belgique savoure sa victoire sur les États-Unis tout en gardant à l’esprit son prochain rendez-vous face à l’Espagne en quarts de finale, vendredi à Los Angeles, comme l’a rappelé la chaîne de télévision flamande.

La chaîne a souligné que l’Espagne s’était jusqu’ici montrée « imprenable » et qu’elle avait « facilement battu » l’Autriche puis le Portugal avant d’affronter les Diables Rouges, ajoutant que Lamine Yamal représentait « une force imprévisible », mais que « les choses ne se sont pas bien passées » pour la sélection espagnole, qui a débuté le tournoi « de manière étonnamment médiocre » en faisant match nul contre le Cap-Vert.

La RTBF, chaîne publique francophone, estime que l’équipe de Rudi Garcia devra « défier les statistiques » face à une sélection ibérique contre laquelle « la Belgique ne brille pas toujours ».

Selon la chaîne, les Diables Rouges ont croisé la Roja à 23 reprises, pour 6 victoires, 5 nuls et 12 défaites, dont cinq lors des cinq dernières confrontations. La dernière victoire des Belges remonte à la Coupe du monde 1986 au Mexique, lorsque les Diables Rouges avaient éliminé l’Espagne aux tirs au but.