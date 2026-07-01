Après l’élimination de la Coupe du monde, un nouveau scandale secoue le football allemand

À peine l’équipe d’Allemagne avait-elle été éliminée de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay (3-4) aux tirs au but, après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire, qu’un nouveau scandale a éclaté au sein de la Fédération allemande de football.

Des billets gratuits, des séjours en hôtels de luxe et d’autres avantages suspects ont placé le siège de la Fédération allemande de football (DFB) sous la loupe des enquêteurs, dans le cadre d’une enquête qui s’étend à plusieurs villes allemandes et menace la confiance du public dans le football.

Mercredi, des enquêteurs allemands ont mené des perquisitions de grande envergure, notamment au siège de la Fédération allemande de football (DFB) et dans plusieurs bureaux administratifs municipaux, dans le cadre d’une enquête portant sur d’éventuelles irrégularités dans la distribution de billets et de forfaits d’accueil lors du Championnat d’Europe 2024 organisé par l’Allemagne.

Dans un communiqué conjoint, le parquet de Bochum et l’Office d’enquête criminelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont précisé que ces perquisitions visaient à recueillir des preuves sur des « avantages non autorisés, notamment l’accès à des matches internationaux ».

Selon le journal allemand Bild, les investigations concernent un ressortissant allemand et un ressortissant français, soupçonnés d’avoir octroyé des invitations à l’hôtel ainsi que des milliers de billets attribués illégalement à des invités de marque avant le début de la compétition, disputée dans dix villes allemandes.

Selon le quotidien, l’un des suspects est un ex-fonctionnaire municipal de Gelsenkirchen, ville hôte, soupçonné d’avoir perçu des billets et des avantages de voyage et d’hébergement d’une valeur de 2 400 euros (environ 2 736 dollars).

Dans un communiqué, la Fédération allemande de football (DFB) a confirmé la perquisition de son siège tout en affirmant : « L’enquête ne vise ni l’organisation elle-même, ni ses employés ou responsables. La DFB participe à la procédure en tant que témoin et coopère pleinement avec les autorités. »

Sur un ton ferme, Herbert Reul, ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré : « Un billet de football ne fait pas partie du salaire ; toute personne du secteur public qui sollicite un pot-de-vin recevra notre visite. »

Il a ajouté : « Les grands événements, tels que le Championnat d’Europe, reposent sur la confiance du public dans le sport et dans les autorités qui l’organisent. Nous ne permettrons pas que cette confiance soit ébranlée à cause de quelques invitations et billets. »

À ce stade, l’UEFA n’a pas commenté l’affaire et les procureurs de Bochum restent discrets sur les détails.

Ces révélations interviennent à un moment délicat pour le football allemand, déjà secoué par l’élimination surprise de la Mannschaft en Coupe du monde face au Paraguay, une sortie qui a suscité une vague de colère populaire, exacerbée par les déclarations du chancelier Friedrich Merz, saluant malgré tout la performance de l’équipe.