Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, semble sur le point de partir après la défaite 3-0 face à Bournemouth, en Premier League, ce dimanche, mais les supporters n'étaient pas totalement prêts à le laisser tomber.

Ces supporters qui ont enduré les quatre-vingt-dix minutes douloureuses, plongés dans l'amertume d'une défaite pénible à domicile, ont scandé le nom de leur entraîneur.

Ryan a ouvert le score à la 38e minute avant que Marcus Tavernier ne double l'avantage de Bournemouth avant la pause, et c'est le but d'Evanilson en seconde période qui a fait exulter les visiteurs tandis que United reculait à la seizième place.

Selon le journal « The Sun », pour de nombreux supporters, le trio composé de Harry Maguire, Lisandro Martínez et Senne Lammens est devenu l'ennemi numéro un du public.

Les supporters de United se sont empressés d'exprimer leurs opinions sur Internet concernant ce qui s'est passé, et un utilisateur du site X a écrit : « Mon Dieu, Lammens, tu es complètement idiot. Ça dépasse Carrick. »

Un autre a déclaré : « Lammens, Maguire et Martínez ont été absolument catastrophiques là-bas. »

Une autre personne a ajouté : « Il n'y a absolument aucune façon pour Maguire d'échapper aux critiques sur le troisième but. »

Et de poursuivre : « Evanilson a littéralement dribblé Lammens, et pourtant il ne s'est même pas empressé de revenir défendre son but. Une défense catastrophique dans tous les sens du terme. »