En effet, comme le rapporte le média portugais B24, Rafael Leao devrait porter l’emblématique numéro 7 de Ronaldo avec Galatasaray Istanbul lors des deux prochains matches internationaux contre le Danemark (1er octobre) et la Norvège (4 octobre).

Ronaldo n’avait pas disputé la moindre minute lors de la victoire 2-1 de la Selecao contre la Norvège lundi et avait dû suivre la rencontre depuis le banc des remplaçants, à son grand désarroi. Alors que ses coéquipiers ont ensuite célébré ce succès avec les supporters, Ronaldo a disparu en direction des couloirs du stade. Le lendemain, il était absent de l’entraînement de l’équipe avant de quitter ensuite volontairement le camp de la sélection. Une lourde sanction pourrait désormais l’attendre.

Ronaldo a lui-même confirmé son départ peu après sur Instagram. « Après la conférence de presse du sélectionneur et une discussion avec le président de la fédération portugaise, j’ai décidé de quitter le camp de l’équipe », a écrit la superstar d’Al-Nassr. Il a indiqué vouloir s’exprimer sur ses motivations exactes à un « moment opportun ». Dans le même temps, il a souhaité bonne chance au Portugal et à ses coéquipiers.

Que dit le sélectionneur Jorge Jesus sur le départ de Ronaldo ?

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, avait auparavant clairement fait savoir qu’il n’utiliserait le meilleur buteur de l’histoire, désormais âgé de 41 ans, que s’il en avait réellement besoin. C’est exactement ce qu’il a fait dimanche dernier.

Jesus a néanmoins montré de la compréhension face à la déception de Ronaldo : « Quand on s’échauffe pendant 20 ou 30 minutes et qu’on n’entre finalement pas en jeu, personne n’est heureux. » La décision lui appartenait cependant. « J’ai décidé qu’il n’entrerait pas en jeu », a expliqué le sélectionneur, en soulignant dans le même temps : « Ce n’est pas une raison pour en faire toute une histoire. »

Malgré l’agitation autour de Ronaldo, le Portugal se porte bien sur le plan sportif : le champion d’Europe 2016 occupe actuellement la tête du groupe devant la Norvège et le Danemark, tandis que le pays de Galles est toujours dernier du classement sans le moindre point après deux matches.