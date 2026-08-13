Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a affirmé qu'il ne promettait aux supporters de son club aucun autre transfert cet été, estimant qu'il y a très peu de joueurs capables d'améliorer son effectif.

Arsenal a fait match nul 1-1 face à Côme lors d'une rencontre amicale à l'Emirates Stadium hier soir, mercredi, mais s'est imposé aux tirs au but contre l'équipe de Cesc Fàbregas.

Bruno Guimarães a fait ses débuts sous le maillot d'Arsenal après son transfert de 75 millions de livres sterling en provenance de Newcastle United, tandis que Christos Tzolis, recruté cet été pour 34 millions de livres sterling, a bénéficié de davantage de temps de jeu durant cette préparation d'avant-saison.

Arsenal cherche toujours un remplaçant défensif après la blessure au dos de William Saliba, alors que les champions de Premier League souhaitent renforcer les options offensives d'Arteta après avoir échoué à recruter Vinícius Júnior, qui a prolongé son contrat avec le Real Madrid plus tôt ce mois-ci.

Mais Arteta, s'exprimant après le match amical entre Arsenal et Côme, a averti que les dernières phases du mercato estival seraient une période difficile pour conclure d'autres transactions.

Arteta a déclaré, selon les propos rapportés par le journal anglais «Metro» : « Il y a encore des choses que nous voulons faire, car à chaque fois que nous avons l'occasion d'améliorer l'équipe et de lui apporter davantage de qualité et de profondeur, nous devons le faire. »

Il a ajouté : « Mais nous nous efforçons de le faire. Sur le marché, cela ne dépend pas uniquement de vous, et nous sommes très clairs à ce sujet. »

Il a poursuivi : « Mais l'approche du club, sa volonté et son désir, cela ne fait aucun doute, et nous voulons essayer de le faire. »

Il a enchaîné : « Mais nous ne pouvons pas promettre que nous le ferons, car encore une fois, cela ne dépend pas seulement de nous. »

Il a continué : « Pour réaliser une amélioration à la marge, il y a très peu de joueurs disponibles sur le marché capables de le faire et de l'apporter au club. Mais nous nous efforçons de nous améliorer et nous allons essayer. »

Arteta a également refusé de commenter les spéculations autour de l'avenir de son joueur Myles Lewis-Skelly, dont le nom a été associé à Chelsea et à Manchester United cette semaine.

Arteta a déclaré : « Je ne parlerai d'aucune spéculation. S'il y a des spéculations autour de nos joueurs, c'est bon signe. Cela signifie que nous attirons l'attention et qu'ils font du bon travail. »