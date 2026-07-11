Le mercato estival de Manchester United a connu des ratés : plusieurs opérations ont capoté et les principales cibles pour renforcer le milieu de terrain se sont dérobées. Mais le club anglais n’a pas traîné dans la défaite et s’est rapidement tourné vers une nouvelle piste, entamant des négociations avec une nouvelle cible brésilienne après l’échec du transfert d’Ederson.

Les Red Devils ont donc entamé des discussions pour recruter le Brésilien João Gomes, actuellement à Wolverhampton, afin de renforcer leur milieu de terrain avant le coup d’envoi de la saison 2026-2027.

Alors que l’équipe a repris les entraînements de préparation pour la saison, aucun nouveau joueur n’est encore arrivé à Old Trafford, et le club n’a pas réussi à recruter plusieurs joueurs qui figuraient sur sa liste de cibles.

Elliot Anderson constituait une priorité, mais les Red Devils n’ont pas réussi à attirer le milieu de terrain de Nottingham Forest et de l’équipe d’Angleterre, qui a finalement rejoint Manchester City contre un chèque de 116 millions de livres sterling.

Le nom de Matheus Fernandes, milieu portugais de West Ham, a aussi circulé, avant que le joueur ne s’engage finalement avec Tottenham pour 85 millions de livres. Sandro Tonali, autre cible, a pris la même direction.

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Manchester United avait trouvé un accord avec l’Atalanta pour recruter Ederson, fraîchement convoqué par le Brésil, pour 38 millions de livres sterling. en raison de problèmes détectés lors des examens médicaux.

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Ce rebondissement a poussé la direction mancunienne à revoir ses plans et à se tourner vers une cible inattendue, également surveillée par Liverpool : João Gomes, milieu de terrain de Wolverhampton, relégué en Championship à l’issue du dernier exercice, selon le site brésilien Globo.

Les Red Devils avaient ouvert des discussions avec le joueur plus tôt cet été, avant de voir l’Atlético de Madrid s’immiscer dans le dossier via l’agent Jorge Mendes.

Finalement, le transfert vers l’Espagne n’a pas abouti, ce qui relance la piste mancunienne.

Gomes n’a manqué que trois matchs de Premier League 2025-2026 avec les Wolves, dont la réception de Manchester United.

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Les Colchoneros étaient proches de finaliser l’opération à 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling), soit exactement la somme que les Red Devils étaient prêts à investir pour Ederson.

Les Red Devils ont donc réactivé les discussions avec Wolverhampton pour recruter ce joueur de 25 ans, que le podcast officiel du club anglais qualifie de « fou ».

La tâche s’annonce toutefois ardue pour les Red Devils, Liverpool ayant également entamé des discussions avec les Wolves pour recruter le joueur.

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