Arsenal a connu le même sort que le Barça, après que l'Argentin Julian Alvarez a refusé de le rejoindre cet été.

Julian Alvarez a refusé de rejoindre Arsenal, s'accrochant à son rêve de jouer sous les couleurs du Barça, mais l'Atlético Madrid a rejeté l'offre des Blaugrana.

De son côté, le Barça a étudié plusieurs alternatives, parmi lesquelles l'Argentin Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, mais le joueur a refusé de rejoindre le Barça, ce qui a finalement abouti au recrutement du Brésilien Gabriel Jesus.

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Selon le journal « The Sun », Arsenal a lui aussi présenté une offre à Lautaro Martinez, après avoir compris qu'il ne pourrait pas recruter Julian Alvarez.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a exploré la possibilité de faire venir Martinez à l'Emirates Stadium après qu'il est devenu évident qu'Alvarez ne partirait pas.

Mais les ambitions du club du nord de Londres de s'attacher les services de Martinez dans les derniers instants du mercato estival ont été catégoriquement rejetées par l'Inter Milan.

À noter que Martinez a confirmé la véracité des informations évoquant les efforts du Barça pour le recruter, déclarant à Sky Italia : « Les rumeurs étaient vraies, mais au final, je voulais rester ici avec mes coéquipiers, avec ces gens, avec ces supporters qui ont toujours été formidables avec moi. »

Et de conclure : « C'est assurément un grand plaisir, un grand honneur et une immense satisfaction, car on travaille toujours pour s'améliorer, aller de l'avant et progresser. Quand ces offres ou ces appels arrivent de ces grands clubs, ils sont toujours les bienvenus. C'est quelque chose de très important. »

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