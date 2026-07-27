Paolo Maldini, le directeur technique de la Fédération italienne de football, négocie avec un nouveau nom pour prendre les rênes techniques de la Squadra Azzurra.

La recherche d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe d'Italie se poursuit après le refus de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola d'endosser cette mission, tandis que la candidature d'Andrea Pirlo s'est effondrée en raison de la polémique soulevée autour de son poste d'ambassadeur d'une marque appartenant à un site de paris russe.

La période écoulée a vu émerger d'autres noms pour endosser cette responsabilité, parmi lesquels Antonio Conte, Roberto Mancini, Raffaele Palladino et Stefano Pioli, jusqu'à l'ancien entraîneur de la Fiorentina, Paolo Vanoli.

Le journal « La Gazzetta dello Sport » a indiqué que la boussole s'orientait vers Thiago Motta, affirmant que les négociations étaient actuellement en cours entre Maldini et l'entraîneur italo-brésilien.

La conviction domine que Motta réunira le souhait de Maldini et de Leonardo d'apporter une approche nouvelle et différente du football, tout en répondant aux exigences de Malagò, le président de la Fédération italienne, d'engager une personnalité dotée d'une expérience plus grande que celle de Pirlo.

Thiago Motta fêtera ses quarante-quatre ans le mois prochain et a déjà représenté l'équipe d'Italie sur la scène internationale. Il est arrivé en Serie A par la porte de Gênes en 2008 avant de rejoindre l'Inter Milan, puis de s'engager avec le Paris Saint-Germain au mois de janvier 2012.

Le parcours d'entraîneur de Motta a été marqué par des résultats contrastés : il a connu des passages avec Gênes et la Spezia, avant de laisser une empreinte nette pendant deux ans avec Bologne, où il a mené le club avec succès à une qualification pour la Ligue des champions.

Thiago Motta a quitté son poste à l'été 2024 pour endosser une nouvelle mission avec la Juventus, mais il a été limogé au mois de mars 2025 après avoir signé 18 victoires, 16 nuls et huit défaites.