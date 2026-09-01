Le club portugais du Benfica est parvenu à s'attacher les services d'un jeune talent marocain en provenance du club saoudien d'Al-Qadsiah, seulement trois mois après l'avoir recruté.

Al-Qadsiah a annoncé ce mardi son accord pour le transfert de son latéral gauche marocain Sofyan Amrabat au Benfica, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une clause de rachat.

Selon des informations de presse antérieures, le club portugais aura la possibilité de recruter Amrabat de façon définitive à l'issue de la période de prêt, moyennant environ 10 millions d'euros.

Le départ d'Amrabat intervient seulement trois mois après son recrutement, Al-Qadsiah l'ayant engagé au mois de juin dernier avec un contrat de trois ans, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec le club néerlandais d'Utrecht.

Des informations de presse indiquent que le latéral marocain n'a pas réussi à s'adapter à l'ambiance en Arabie saoudite, en plus d'être sorti des plans de son entraîneur irlandais Brendan Rodgers durant la nouvelle saison.

Pour rappel, le joueur de 25 ans est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue. Il a disputé 50 matches avec Utrecht la saison dernière, inscrivant 4 buts et délivrant 18 passes décisives.