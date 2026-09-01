Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Après l'avoir recruté il y a trois mois, Benfica rafle un talent marocain à Al-Qadsiah

Mercato
S. El Karouani
Al Diriyah vs Al Quadisiya
Al Diriyah
Al Quadisiya
Saudi Pro League
Maritimo vs Benfica
Maritimo
Benfica
Liga Portugal
Maroc
Maroc
Arabie saoudite
Portugal

Le club saoudien perd un nouveau joueur

Le club portugais du Benfica est parvenu à s'attacher les services d'un jeune talent marocain en provenance du club saoudien d'Al-Qadsiah, seulement trois mois après l'avoir recruté.

Al-Qadsiah a annoncé ce mardi son accord pour le transfert de son latéral gauche marocain Sofyan Amrabat au Benfica, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une clause de rachat.

Selon des informations de presse antérieures, le club portugais aura la possibilité de recruter Amrabat de façon définitive à l'issue de la période de prêt, moyennant environ 10 millions d'euros.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Liga Portugal
Maritimo crest
Maritimo
MAR
Benfica crest
Benfica
BEN

Le départ d'Amrabat intervient seulement trois mois après son recrutement, Al-Qadsiah l'ayant engagé au mois de juin dernier avec un contrat de trois ans, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec le club néerlandais d'Utrecht.

Des informations de presse indiquent que le latéral marocain n'a pas réussi à s'adapter à l'ambiance en Arabie saoudite, en plus d'être sorti des plans de son entraîneur irlandais Brendan Rodgers durant la nouvelle saison.

Pour rappel, le joueur de 25 ans est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue. Il a disputé 50 matches avec Utrecht la saison dernière, inscrivant 4 buts et délivrant 18 passes décisives.

Billets des matches de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google