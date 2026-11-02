L'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a tenu à mettre un terme aux spéculations suscitées au sujet de l'avenir de Gavi et de son rôle au sein de l'équipe, affirmant qu'il maintenait sa confiance dans le milieu de terrain espagnol, malgré la baisse de son temps de jeu lors de la saison en cours, et révélant avoir eu une conversation personnelle avec lui pour lui exposer ses plans et sa position à son égard.

Les déclarations de Flick sont intervenues lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre le FC Barcelone et Aston Villa, programmée dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au cours de laquelle l'entraîneur allemand a insisté sur le fait que Gavi entrait toujours dans ses plans, et que son éloignement du onze de départ ne signifiait pas une réévaluation à la baisse de ses capacités par le staff technique.

Flick a déclaré : « Je n'ai pas envisagé Gavi comme un arrière droit. Nous connaissons tous sa qualité, et lorsque nous préparons les matches et que nous cherchons des options pour effectuer des changements, Gavi fait toujours partie des options disponibles. »

L'entraîneur du FC Barcelone a précisé que le déroulement des matches peut empêcher la mise en œuvre des plans que le staff technique établit à l'avance, soulignant que cela s'était produit lors de la dernière rencontre face à Alavés, qui s'est soldée par une victoire du club catalan 6-1, sans que Gavi n'obtienne l'occasion de jouer.

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Il a ajouté : « Lorsque le match débute, on ne peut parfois pas appliquer son plan comme on le souhaite. J'ai parlé avec Gavi, car il est très important qu'il connaisse notre plan et ce que nous pensons à son sujet. Je veux qu'il conserve confiance en lui, et c'est quelque chose d'important pour moi. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de baisse manifeste du temps de jeu du joueur andalou, qui n'a disputé que 191 minutes lors de sept matches officiels cette saison, et n'a été titularisé que lors de deux rencontres. Il était également absent lors du dernier Clásico face au Real Madrid.

La forte concurrence au milieu de terrain du FC Barcelone complique encore davantage l'obtention d'une place de titulaire pour Gavi, en présence de noms tels que Pedri, Fermín López et Frenkie de Jong, aux côtés de Rodri.

Malgré cela, Flick n'a offert aucune garantie quant à la participation de Gavi face à Aston Villa, mais il a tenu à affirmer publiquement que le joueur bénéficiait toujours de sa confiance, et que la rareté de son temps de jeu ces derniers temps ne signifiait pas sa sortie de ses plans, dans un message visant à préserver son moral et à renforcer sa confiance avant l'échéance européenne.