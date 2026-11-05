À peine la polémique autour du penalty accordé à Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, face au Racing Santander s'était-elle éteinte qu'arrivaient de nouvelles reconnaissances arbitrales en provenance d'Angleterre, à propos d'erreurs décisives lors d'un match de Premier League.

Le comité technique des arbitres en Espagne avait reconnu que le penalty accordé à Mbappé lors du match contre le Racing Santander, dans le cadre de la onzième journée de Liga, qui s'est soldée par une victoire du Real Madrid sur le score de 3-0, n'était pas valable.

Le comité technique des arbitres a admis qu'une grave erreur d'arbitrage avait été commise, après avoir confirmé que le contact entre Mbappé et le défenseur Mateo Prati n'était pas de nature à justifier l'attribution d'un penalty.

L'expulsion de Palmer

En Angleterre, le comité des cas d'arbitrage décisifs de la Premier League a conclu que Cole Palmer, joueur de Chelsea, méritait un carton rouge direct lors de la défaite de son équipe face à Tottenham Hotspur sur le score de 2-0, dans le derby de Londres qui s'est tenu le 24 octobre dernier dans le cadre de la huitième journée.

L'arbitre Chris Kavanagh avait brandi un carton jaune à l'encontre de Palmer à la 70e minute, après que celui-ci avait poussé le milieu de terrain de Tottenham, Matheus Fernandes, avant que le joueur anglais ne reçoive par la suite un second carton jaune et ne soit expulsé à la suite d'un tacle sur Conor Gallagher.

Mais le comité, composé de 5 membres, a voté à 3 voix contre 2 en faveur de l'idée que le premier tacle de Palmer sur Fernandes méritait une expulsion directe, la majorité ayant estimé que le joueur avait délibérément porté un coup de tête et que son geste était inutile, dangereux et d'une force excessive.

La décision du comité, publiée par la Premier League, indique : « La majorité a estimé que le geste de Palmer à l'encontre de Fernandes comportait un contact manifeste à la tête, qu'il était inutile, dangereux et exécuté avec une force excessive. »

Malgré cela, le comité a été unanime quant à la validité de la décision de l'arbitre assistant vidéo John Brooks de ne pas intervenir, considérant que la décision de Kavanagh d'accorder un carton jaune ne constituait pas une « erreur manifeste et grave » justifiant l'intervention de l'assistance vidéo.

Le comité a également validé, à la majorité de 4 voix contre 1, la décision de l'arbitre de brandir le second carton jaune à l'encontre de Palmer à la 80e minute.

Palmer avait déjà purgé sa suspension d'un match, après avoir manqué la défaite de Chelsea face à Liverpool en Coupe de la Ligue, mais l'attribution de la première action comme expulsion directe aurait signifié une suspension de trois matchs, et donc son absence lors de la victoire 2-0 sur Manchester United, lors de laquelle il avait inscrit un penalty, ainsi que lors du match de l'équipe face à Sunderland à la prochaine journée.

Le penalty de Tottenham

Dans une autre situation survenue lors du même match, le comité a estimé, à la majorité de 3 voix contre 2, que Tottenham méritait un penalty à la 85e minute, à la suite d'une faute commise par Moisés Caicedo sur Dominic Solanke, mais il a également validé la décision de l'arbitre vidéo de ne pas intervenir, avec le même résultat.

La majorité a considéré que « Caicedo retenait sans cesse Solanke, alors qu'il se trouvait loin du ballon, ce qui a affecté la capacité de l'adversaire à progresser ».

Tottenham a ainsi signé sa deuxième victoire seulement face à Chelsea en championnat en 36 ans, après que Mike Penders a marqué contre son camp à la 77e minute, avant que Mathys Tel n'ajoute le second but dans les dernières minutes.