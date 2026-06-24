Après l'Atlético de Madrid, un nouveau club entre en lice pour rivaliser avec Al-Hilal et s'attacher les services de l'ami de Ronaldo

Un nouveau club s’est invité dans la course face à Al-Hilal pour recruter l’ami portugais de Cristiano Ronaldo, le capitaine d’Al-Nassr, lors du prochain mercato estival.

Le club saoudien avait pourtant été cité dans des discussions avec l’OM pour recruter l’attaquant anglais Mason Greenwood, en remplacement éventuel de l’ailier brésilien Malcom.

Si certains médias assurent que le club saoudien a abandonné cette piste, le journal français L’Équipe indique toutefois qu’il reste en lice, tout comme l’Atlético de Madrid, en cas de départ de la star argentine Julián Álvarez.

Selon le quotidien, un nouveau prétendant est entré dans la course : le club turc de Fenerbahce. Après la victoire d’Aziz Yildirim face à Hakan Safi lors de l’élection à la présidence du club, le nouveau dirigeant a confirmé son intention de recruter la star anglaise.

Le club stambouliote ne voudrait toutefois pas débourser plus de 30 millions d’euros pour recruter l’attaquant de 24 ans, alors que l’OM espère en tirer au moins 50 à 55 millions.

Greenwood a réalisé une saison 2023-2024 exceptionnelle sous le maillot phocéen, inscrivant 26 buts et délivrant 11 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues.

Avant de rejoindre Marseille, l’attaquant anglais a passé quatre saisons à Manchester United (2019-2023), dont une saison et demie aux côtés de Cristiano Ronaldo, avant le départ de ce dernier pour Al-Nassr.