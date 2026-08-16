Après l'appel lancé à l'arbitre de la finale du Mondial : un coéquipier de Messi renoue avec les « arts sombres »

De nouvelles images issues de la caméra de l'arbitre lors de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Espagne (1-0) ont fait surface, révélant des détails sur la tentative de l'arbitre slovène, Slavko Vinčić, de calmer le joueur argentin Leandro Paredes, avant que ce dernier ne perde son sang-froid à la fin du match.

Le journal britannique « Daily Mail » a indiqué que l'arbitre s'est adressé au capitaine de l'Argentine, Lionel Messi, durant la rencontre en lui lançant cet appel : « Messi, contrôle Paredes. Je ne veux pas... Il a un carton jaune. Contrôle-le, s'il te plaît. Toujours, toujours. »

Paredes était entré en jeu en seconde période et avait écopé d'un carton jaune après seulement 6 minutes de présence sur le terrain, avant de terminer le match puis d'exploser de colère au coup de sifflet final.

À lire aussi

Fidèle à sa demande : Manchester City frappe le Barça pour la troisième fois

Le président de Beşiktaş : l'entraîneur ne voulait pas de Salah, et j'ai fourni beaucoup d'efforts pour le convaincre

La rencontre a viré au chaos après le coup de sifflet final, lorsque Paredes s'en est pris aux joueurs de l'Espagne. Le milieu de terrain a eu de la chance de ne pas être expulsé à la fin du temps réglementaire, après avoir commis une faute qui aurait pu lui valoir un second carton.

La FIFA a engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de Paredes en raison de ces scènes déplacées, le joueur faisant face à 3 chefs d'accusation pour agression, ainsi qu'à un chef d'accusation pour comportement antisportif.

La caméra de l'arbitre a également montré le moment où il a reçu sa médaille des mains du président américain, Donald Trump, qui lui a fait savoir qu'il avait « accompli un travail remarquable ».

Une nouvelle affaire

Paredes a ensuite retrouvé son club de Boca Juniors et a disputé un match qui s'est soldé par un nul 2-2 face à Newell's Old Boys, il y a deux semaines, dans le championnat argentin, le « Torneo Clausura ».

Durant cette rencontre, le joueur âgé de 32 ans a de nouveau eu recours à certains « arts obscurs » lorsqu'il a déclenché une altercation à la 68e minute, semblant délibérément frapper le ballon en direction d'un joueur de l'équipe locale, après que ce dernier eut été victime d'un tacle.

Le joueur blessé tentait de se relever, dos à Paredes, lorsque ce dernier a frappé le ballon dans sa direction, provoquant l'intervention des joueurs furieux de Newell's Old Boys, avant que l'arbitre ne brandisse le carton jaune à l'encontre du joueur de Boca Juniors.