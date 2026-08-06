Des rapports de presse ont révélé la date d'arrivée du Néerlandais Marino Pusic, le nouveau directeur technique d'Al-Ahli, afin de diriger le club saoudien la saison prochaine.

Al-Ahli a annoncé, à l'aube de ce jeudi, avoir signé avec Pusic un contrat de deux saisons qui expire en 2028, afin de remplacer l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, qui a rejoint le club anglais de Newcastle United.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que Pusic arrivera dans la ville de Djeddah, ce jeudi soir, afin de débuter sa mission avec le club saoudien.

Une mission difficile attend l'entraîneur néerlandais, puisqu'il débutera immédiatement ses préparatifs avec l'équipe, d'autant plus que les rencontres de la Saudi Pro League commencent dans une semaine.

Al-Ahli entame officiellement la nouvelle saison le 13 août en cours, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Ahli est à la recherche d'un sacre en championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi que de la conservation du titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli a disputé 7 matchs amicaux avant le début de la nouvelle saison, dont 6 lors de son précédent stage en Autriche et au Portugal sous la direction de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, et n'y a remporté qu'une seule victoire, face au club autrichien de Saalfelden sur le score de 8-0.

En revanche, Al-Ahli a perdu 4 matchs, face à l'allemand Holstein Kiel, aux portugais Vitória Guimarães et Portimonense, et au saoudien Al-Ettifaq, tandis qu'il a fait match nul et vierge avec un but partout face au portugais Rio Ave et à l'anglais Fulham.