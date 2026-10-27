Après l'annonce du sacre de Harry Kane au Ballon d'Or : un geste surprenant de la chaîne du Real Madrid

Le comportement de la chaîne télévisée du Real Madrid a suscité la polémique à l'issue de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, après qu'elle a interrompu la diffusion de l'événement organisé lundi soir au London Palladium, dès lors que la victoire de l'Anglais Harry Kane s'est confirmée, au détriment du Français Kylian Mbappé, la star du club madrilène.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que la chaîne a coupé la diffusion rapidement après l'annonce du sacre de l'attaquant du Bayern Munich, malgré l'apparition à l'écran d'un message indiquant que le contenu n'était pas disponible pour des raisons liées aux droits de diffusion audiovisuelle, ce qui a soulevé des interrogations quant au moment choisi pour interrompre la couverture.

Le sacre de Kane est intervenu après une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 73 buts en 65 matches, dont 61 buts avec le Bayern Munich, lui permettant de devancer ses concurrents et de remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

De son côté, Mbappé a pris la deuxième place, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal s'est classé à un rang élevé, après avoir été sacré meilleur jeune joueur pour la troisième fois consécutive.

Le journal a précisé que certains observateurs pensaient que Mbappé était en mesure de remporter le Ballon d'Or, malgré la polémique autour de la légitimité de son sacre, dans un contexte où il n'avait pas remporté de titres collectifs lors de la saison précédente, outre le fait que son bilan de buteur n'était pas le plus élevé parmi les concurrents.

La chaîne télévisée du Real Madrid constitue l'une des principales plateformes par lesquelles le club exprime ses positions. Son nom a par ailleurs été associé ces derniers temps à des séquences vidéo critiquant la performance des arbitres, qui ont suscité des protestations de la part d'autres clubs ayant considéré ces contenus comme un moyen de faire pression sur les arbitres avant les matches, sans que le club ait fait l'objet de sanctions pour autant.



