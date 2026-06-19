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Après l’annonce concernant Martinez, un obstacle financier pourrait retarder la nomination du nouvel entraîneur d’Al-Nasr

C. Ronaldo
R. Martinez
Al Nasr FC
Portugal
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Que nous réserve la planète football ?

Ces derniers jours, plusieurs sources ont annoncé que l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, était sur le point de prendre les rênes d’Al-Nassr. Toutefois, de nouveaux éléments suggèrent qu’un obstacle pourrait repousser la conclusion de ce dossier dans les prochains jours.

Plusieurs médias annonçaient son arrivée à Al-Nassr après la Coupe du monde 2026, ce qui l’aurait réuni avec son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine du club.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, la direction exécutive du département football d’Al-Nassr n’a pas encore conclu d’accord définitif avec quelconque entraîneur, en raison du flou persistant sur le budget de la saison prochaine.

Lire aussi… Ronaldo et le Portugal… Quand la passion devient un fardeau

Selon ces mêmes sources, la direction a sollicité en urgence l’approbation des propriétaires pour un budget spécifique destiné à recruter le futur coach, différant la décision sur les fonds alloués aux transferts de joueurs ; mais cette demande n’a pas encore obtenu l’accord nécessaire.

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Cette incertitude, liée au dossier d’investissement et à l’identité de l’entité qui pilotera le projet, paralyse pour l’instant toute décision stratégique au sein du club.

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