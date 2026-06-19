Après l’annonce concernant Martinez, un obstacle financier pourrait retarder la nomination du nouvel entraîneur d’Al-Nasr

Ces derniers jours, plusieurs sources ont annoncé que l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, était sur le point de prendre les rênes d’Al-Nassr. Toutefois, de nouveaux éléments suggèrent qu’un obstacle pourrait repousser la conclusion de ce dossier dans les prochains jours.

Plusieurs médias annonçaient son arrivée à Al-Nassr après la Coupe du monde 2026, ce qui l’aurait réuni avec son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine du club.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, la direction exécutive du département football d’Al-Nassr n’a pas encore conclu d’accord définitif avec quelconque entraîneur, en raison du flou persistant sur le budget de la saison prochaine.

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Selon ces mêmes sources, la direction a sollicité en urgence l’approbation des propriétaires pour un budget spécifique destiné à recruter le futur coach, différant la décision sur les fonds alloués aux transferts de joueurs ; mais cette demande n’a pas encore obtenu l’accord nécessaire.

Cette incertitude, liée au dossier d’investissement et à l’identité de l’entité qui pilotera le projet, paralyse pour l’instant toute décision stratégique au sein du club.