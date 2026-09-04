L’AZ a démarré la saison de manière phénoménale avec la victoire dans la Johan Cruijff Schaal et douze points pris lors de ses quatre premiers matches d’Eredivisie. Sans grande surprise, Leeroy Echteld a été désigné jeudi par ESPN entraîneur du mois d’août. L’Amstellodamois de 57 ans en veut plus et affirme viser pleinement le titre national.

Après le succès 0-4 contre le PSV dans la lutte pour la Johan Cruijff Schaal, l’AZ a ensuite battu successivement en Eredivisie l’ADO Den Haag (2-0), le FC Utrecht (1-4), Fortuna Sittard (0-2) et les Go Ahead Eagles (5-2). L’AZ est ainsi la seule équipe d’Eredivisie cette saison à n’avoir encore laissé échapper aucun point jusqu’à présent.

« Oui, regarde, tu veux simplement rester dans la course le plus longtemps possible. Si tu es en tête maintenant, tu veux aussi finir en tête, bien sûr », raconte Echteld, qui se voit alors poser la question explicite par l’intervieweur Kenneth Perez de savoir si le titre est l’objectif. « Il me semble bien. Ce serait bien que nous puissions devenir de plus en plus stables. Que tu puisses montrer cela à chaque match. »

« Les matches que tu dois gagner, tu dois aussi tout simplement les gagner », poursuit Echteld. « Si j’en arrive au point de réussir cela avec eux et qu’eux-mêmes commencent aussi à y croire, et pas seulement que moi j’y croie comme un dingue, mais qu’ils me suivent tous, alors nous avons tout simplement un bon effectif pour aller le plus loin possible. »

« Et si tu y parviens, et que tu es encore là dans la phase finale, car c’est de cela qu’il s’agit, alors tu ne sais pas comment cela va tourner, hein ? Si tu es encore là à sept ou huit matches de la fin, alors tous les matches deviendront des finales. Ce serait beau. »

« À un moment donné, il faut aussi pouvoir le dire. Je ne vais pas dire : “je ne vais pas le faire parce que nous sommes en tête.” Ce n’est pas dans mon caractère. Seulement, nous devons tous penser ainsi. C’est ce que j’ai aussi dit ce matin à mon staff, que ce n’est pas quelque chose d’évident. »

« Mais il faut quand même essayer d’ajouter un petit peu partout, de façon à renforcer encore ce sentiment que c’est possible. Quand je regarde autour de moi en Eredivisie et que je regarde notre effectif, je me dis : “Oui, d’accord. Qu’ils viennent !” On va certainement en prendre quelques-unes, très bien. »

« Nous allons aussi devoir encaisser certaines choses, très bien aussi. Mais avec un tel effectif, à un moment donné, tu dois quand même viser le titre, oui », conclut Echteld. L’AZ affrontera dimanche le sc Heerenveen en Frise, où Echteld a joué pendant cinq ans entre 1992 et 1997 après son transfert du HFC Haarlem.

Dans la course au titre national, l’AZ devra normalement lutter contre le top 3 traditionnel : le PSV, l’Ajax et Feyenoord. Le directeur technique de Feyenoord, Dévy Rigaux, a toutefois quelque peu tempéré les attentes en soulignant qu’il n’a jamais déclaré viser le titre. « Mais j’ai énormément confiance dans l’équipe que nous avons. »