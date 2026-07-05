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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après l’affichage du drapeau palestinien, la FIFA clarifie sa position sur la « sanction » infligée à Hossam Hassan

Australie vs Égypte
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É.-U.
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La Fédération internationale met fin à la polémique

La Fédération internationale de football (FIFA) a réagi au geste de Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte, qui a brandi le drapeau palestinien après la victoire des « Pharaons » contre l’Australie et leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, un moment qui a suscité un vif écho sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur était descendu sur la pelouse pour brandir le drapeau palestinien sous les encouragements des supporters, qui scandaient des slogans de soutien à la Palestine. Dans ses déclarations d’après-match, il a affirmé offrir cette victoire aux peuples égyptien et palestinien, déclarant : « Mon cœur et mon âme sont avec eux. »

Dans un communiqué adressé à l’agence Associated Press, l’instance internationale a confirmé qu’aucune procédure disciplinaire n’était envisagée à l’encontre du sélectionneur des Pharaons.

La Fédération internationale a par ailleurs rappelé que le règlement de la Coupe du monde autorise l’affichage des drapeaux de toutes les associations nationales membres de la FIFA, dans le respect des règlements des stades et du code de conduite de l’instance.

Le communiqué précise : « Les drapeaux des 211 associations membres peuvent être déployés durant les compétitions de la FIFA, à condition que les supporters respectent le règlement des stades ainsi que le code de conduite de l’instance. »

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
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Égypte crest
Égypte
EGY

La Fédération palestinienne de football étant l’un des membres de la FIFA, son drapeau figure donc parmi ceux autorisés à être déployés en compétition, conformément au règlement du tournoi.

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