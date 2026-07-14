Après l’affaire Zizo, le Zamalek autorise officiellement son joueur star à quitter le club

Le club de Zamalek a donné son feu vert au départ de son défenseur international Hossam Abdel-Majeed lors du mercato estival en cours, Cette décision marque un tournant dans la politique du club concernant les offres européennes, alors que le défenseur s’apprête à vivre sa première expérience continentale. Parallèlement, le Zamalek court contre la montre pour régulariser sa situation financière auprès de la FIFA et obtenir la licence africaine avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

Selon le journaliste Ahmed Shubair, lors de son émission « Avec Shubair » sur On Sport, le club a accepté de céder le défenseur international au Ludogorets Razgrad durant ce mercato estival.

Selon l’ancien gardien, le club égyptien a fixé un prix de vente de 1,5 million d’euros, auquel s’ajoutent 300 000 euros de bonus et une clause de 20 % sur une éventuelle plus-value à la revente.

Le club bulgare a validé l’ensemble de ces conditions, et le défenseur a déjà réglé les formalités de son voyage afin de passer la visite médicale préalable à la finalisation du transfert.

Le journaliste a commenté : « C’est un bon club, il ne faut pas s’alarmer en entendant “Bulgarie”. Au contraire, c’est une destination respectée et un choix judicieux ; Hossam mérite cette chance de s’expatrier. »

Cette décision fait suite à la crainte de revivre le scénario d’Ahmed Sayed « Zizo », que le club avait refusé de laisser partir vers l’Arabie saoudite avant de le voir rejoindre Al-Ahly librement, poussant la direction actuelle à adopter une approche plus souple vis-à-vis des offres internationales.



Par ailleurs, le journaliste a confirmé que le Zamalek poursuivait ses efforts pour régler les contentieux qui l’opposent à la FIFA, ajoutant que le dossier était sur le point d’être clos.

Il a déclaré : « Souvenez-vous de mes mots : d’ici quelques jours, le Zamalek aura réglé toutes ses affaires à la FIFA. Nous évoquions il y a peu 18 ou 20 dossiers, ils ne sont plus que 8 aujourd’hui. Les dernières affaires réglées concernent Férjaní Sásí et le club marocain Nahda Zemamra, que la FIFA a classées. Zamalek a donc réglé 11 dossiers et, d’ici quarante-huit heures, les derniers seront clôturés ».

Il a ajouté que l’obtention de la licence africaine demeurait subordonnée à la résolution de trois dossiers majeurs, parmi lesquels la dette envers le club ukrainien Oleksandria liée au transfert de Juan Bezerra, avec deux versements totalisant 1,2 million de dollars, auxquelles s’ajoutent les créances du Sénégalais Ibrahima N’Diaye, estimées à 1,7 million de dollars.

Selon l’ancien gardien, négocier avec des clubs reste plus aisé que de traiter avec des joueurs, et le Zamalek est proche d’un accord définitif sur ces dossiers ; la priorité absolue étant désormais la dette envers N’Diaye, dont le règlement ouvrirait enfin la voie à l’obtention officielle de la licence africaine.