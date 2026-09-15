Les joueurs d'Elche et du Real Madrid sont entrés sur la pelouse du stade Martínez Valero, ce mardi, lors de la sixième journée du championnat d'Espagne, en portant des maillots de soutien à la ville de Ceuta, à l'exception de trois joueurs de premier plan de la Maison Blanche.

Selon le journal « Marca », Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont chacun reçu leur maillot des mains du responsable du matériel du Real Madrid dans le tunnel menant au terrain.

Konaté a porté son maillot entre ses mains, tandis que Mbappé et Vinicius ont posé les leurs sur leurs épaules sans les montrer entièrement. Pourtant, dès leur arrivée dans le tunnel, ils se sont abstenus de montrer leurs maillots, ce qui a attiré l'attention avant le début de la rencontre.

Le maillot portait l'inscription « Nous sommes tous des Caballas », exprimant un soutien explicite à la ville autonome de Ceuta, qui a connu un afflux massif de Marocains à la fin du mois de juillet dernier.

Lors du match contre l'Inter, en Ligue des champions la semaine dernière, l'association des supporters du Real Madrid avait déployé un immense tifo composé des drapeaux de la ville de Ceuta dans la tribune sud du stade Santiago-Bernabéu. Quelques heures auparavant, le Real Madrid avait publié un communiqué démentant l'existence de toute interdiction de manifester son soutien aux habitants de cette ville autonome.

En réalité, le club avait précédemment mis en avant l'initiative de soutien à Ceuta sur son site officiel, où il était écrit : « Avant le coup d'envoi du match entre Elche et le Real Madrid, les joueurs des deux équipes sont descendus sur la pelouse du stade "Manuel Martínez Valero" en portant des maillots frappés de la formule "Nous sommes tous des Caballas", en signe de solidarité avec Ceuta », ce qui rend l'attitude du trio du Real Madrid, Mbappé, Vinicius et Konaté, source de polémique.

Cette situation intervient après l'affaire du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, la star du Real Betis, qui avait porté un maillot de soutien à Ceuta avant le match de son équipe face à Villarreal, lundi dernier, ce qui l'a exposé à une vague de critiques et d'insultes de la part de nombreux Marocains.

Ezzalzouli a écrit, dans un communiqué publié sur son compte « Instagram » en réponse aux critiques : « Tout d'abord, je voudrais clarifier une chose : à aucun moment le maillot faisant référence à la ville de Ceuta n'a été utilisé dans un but politique ou dans l'intention de mépriser un peuple, le peuple marocain. »

Il a ajouté : « Ce maillot avait un caractère social, dans le cadre du soutien aux habitants et aux familles d'une région qui vivaient une situation difficile, quelle que soit leur nationalité. »

Il a conclu : « Mais en même temps, ce n'est pas des excuses adressées à qui que ce soit, et quiconque souhaite exploiter cette affaire pour remettre en question mon amour pour mon pays est libre de le faire. Quant à moi, je continuerai à vivre chaque jour la tête haute, et je continuerai à représenter mes racines avec fierté et sacrifice. »

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