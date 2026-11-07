La commission de recours de la Fédération internationale de football association (FIFA) a décidé d'accepter partiellement le recours déposé par la Fédération argentine de football contre les sanctions infligées à plusieurs membres de la sélection, à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, avec une réduction de la sanction de Nahuel Molina et le maintien de celle de Leandro Paredes.

Selon le journal espagnol « Marca », la FIFA a réduit la sanction de Molina, ancien joueur de l'Atlético Madrid, d'une suspension de 7 matches à 4 matches, et a également abaissé l'amende qui lui avait été infligée de 90 000 dollars à 60 000.

En revanche, l'instance internationale a maintenu la sanction de Paredes, le milieu de terrain, à savoir une suspension de 10 matches, assortie d'une amende de 90 000 dollars.

La Fédération argentine a annoncé dans un communiqué officiel qu'elle demanderait à obtenir les motivations des décisions, en vue de les contester devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), affirmant disposer d'« arguments suffisants sur les plans factuel et juridique » pour réclamer une révision des sanctions.

Cette démarche intervient au moment où le TAS examine la crise d'une autre finale, celle de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, et il devrait rendre sa décision définitive d'ici la fin du mois de novembre.

Des sanctions dues à des chants discriminatoires lors de la finale de la Coupe du monde

La Fédération argentine avait déposé un recours contre les sanctions infligées par la commission de discipline de la FIFA, sur fond de faits liés à des chants discriminatoires survenus lors de matches de la sélection pendant la Coupe du monde, parmi lesquels la finale qui a opposé l'Argentine à l'Espagne en juillet dernier et qui s'est achevée par une victoire de l'Espagne 1-0 et son sacre.

La FIFA avait infligé à la Fédération argentine une amende s'élevant à 321 000 dollars, en plus de sanctions relatives à la restriction de la présence du public lors des matches de la sélection, sur la base de différents articles du code disciplinaire de l'instance internationale, en raison de faits survenus lors des matches de l'Argentine face au Cap-Vert, à l'Égypte, à la Suisse, à l'Angleterre et à l'Espagne.

Les sanctions précédentes comprenaient également la suspension d'un match de Thiago Almada, ainsi que la suspension de Roberto Ayala, l'un des membres du staff technique, pour une durée de 3 matches.

En août dernier, la FIFA avait accepté la demande de la Fédération argentine de comptabiliser les matches de suspension des joueurs parmi les matches amicaux et les rencontres officielles que la sélection dispute sous l'égide de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), « selon ce qui survient en premier ».