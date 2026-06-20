Après l’accusation de viol, un nouveau coup dur s’abat sur Hakimi lors de la Coupe du monde

Achraf Hakimi, la star de l’équipe nationale marocaine, pourrait se voir interdire de voyager pendant la Coupe du monde, après la décision de le traduire en justice pour viol.

Selon la chaîne « talkSPORT », le sélectionneur marocain pourrait ainsi se voir privé des services de son arrière droit à un stade avancé de la compétition, le joueur ayant été renvoyé devant le tribunal dans une affaire de viol.

Bien qu’il ne soit pas encore condamné, la confirmation de son procès pourrait compromettre sa participation à la Coupe du monde, car il risquerait de rencontrer des difficultés pour entrer au Mexique.

Les Lions de l’Atlas disputeront leurs trois rencontres de groupe sur le sol américain.

S’il termine deuxième du groupe C, le Maroc disputera son match des 32es de finale à Monterrey, au Mexique.

S’il termine parmi les meilleurs troisièmes, il pourrait ensuite disputer son 16^e de finale à Mexico, puis, en cas de nouvelle qualification, son huitième de finale dans la même ville.

Selon le site officiel du consulat mexicain, toute personne faisant l’objet de poursuites pénales ou condamnée pour un crime grave peut se voir refuser l’entrée sur le territoire.