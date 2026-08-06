La Fédération internationale de football association a procédé, ce jeudi, au versement des dûs financiers de la sélection jordanienne, relatifs à sa participation à la Coupe arabe 2025.

La Jordanie avait terminé à la deuxième place de la Coupe arabe 2025, disputée au Qatar, après avoir perdu la finale face au Maroc.

Le prince Ali bin Al Hussein, président de la Fédération jordanienne, a écrit sur son compte X : « J'adresse mes remerciements à la direction de la FIFA, qui a procédé ce matin, de façon inattendue, au versement des dûs financiers de nos joueurs et des membres du staff technique, en récompense de la qualification de la sélection jordanienne pour la finale de la Coupe arabe au Qatar en décembre dernier. »

Il a poursuivi : « Ces dûs auraient dû être versés il y a 8 mois, et bien que cette démarche constitue une évolution positive pour nos joueurs, elle ne change rien aux sérieuses inquiétudes que nous partageons avec de nombreux acteurs du monde du football au sujet de la direction de la Fédération internationale de football association, et elle n'efface pas non plus ce qu'ont subi nos fédérations nationales par le passé. »

Il a insisté : « Au contraire, ce qui s'est produit constitue une preuve évidente de la nature des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, difficultés souvent liées aux élections à la présidence de la FIFA. Cela ne change rien non plus à ma position claire à l'égard de la direction de la FIFA : ma fédération nationale et moi-même ne soutiendrons pas Gianni Infantino, et ne voterons pas pour lui. »

Le prince Ali bin Al Hussein avait révélé précédemment qu'il avait fait l'objet d'une tentative de chantage de la part de la FIFA, afin qu'il annonce publiquement son soutien à Infantino.

Il avait écrit à l'époque : « Des taxes nous ont été imposées par le gouvernement américain, par l'intermédiaire de la FIFA, en raison de notre participation à la Coupe du monde, et nous attendons toujours le versement des primes de nos joueurs relatives à la Coupe arabe au Qatar, une compétition organisée par la FIFA. »

Il a souligné : « Pendant des mois, la FIFA a refusé de nous aider sur ces dossiers et sur d'autres, jusqu'à ce que l'on me fasse savoir oralement, durant la Coupe du monde, que mon soutien à Infantino contribuerait grandement à aider notre fédération nationale. »

Il a fait remarquer : « En Jordanie, nous sommes fiers de notre attachement aux valeurs morales. Nous n'avons pas soutenu Infantino par le passé, et nous ne le soutiendrons certainement pas aujourd'hui. Mais toute cette situation s'apparente à du chantage, et nous refusons de nous plier à de telles pratiques. »