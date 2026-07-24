Vinicius Junior, la star du Real Madrid et de la sélection du Brésil, a adressé un message à Erling Haaland pour l'inviter à le rejoindre dans les vacances qu'il passe en compagnie de l'acteur américain Terry Crews.

Vendredi, l'ailier brésilien a publié sur ses comptes de réseaux sociaux plusieurs photos le réunissant avec le célèbre acteur, et il a commenté en s'adressant à l'attaquant de Manchester City : « Nous t'attendons, Erling. »

Vinicius profite de quelques jours de repos dans sa ville natale de Rio de Janeiro, avant de retourner s'investir dans la période de préparation de la nouvelle saison avec le Real Madrid.

La star brésilienne est apparue sur l'une des photos dans un cliché amusant, monté sur le dos de Crews. Il a également publié d'autres photos le réunissant avec lui pendant une séance d'haltérophilie, ainsi que lors d'une visite guidée à l'intérieur de sa salle des trophées, où il lui a aussi présenté certains membres de sa famille.

Ce trio entre Vinicius, Haaland et Crews s'inscrit dans le prolongement d'un mème qui s'est largement répandu durant la Coupe du monde, réunissant le Brésilien et le Norvégien, à l'aide de l'intelligence artificielle, dans l'une des scènes les plus célèbres du film « White Chicks », auquel Crews a lui-même participé.

L'enfant de la ville de São Gonçalo avait récemment participé avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde, où il a brillé en inscrivant quatre buts en phase de groupes, avant que le parcours de la Seleção ne s'achève prématurément par une élimination en huitièmes de finale face à la Norvège emmenée par Haaland, auteur d'un doublé pour la victoire 2-1.

Parmi les images inoubliables de cette confrontation figure l'accolade de Vinicius à Haaland dans la zone mixte du stade MetLife, dans le New Jersey.

Vinicius fait la une des journaux ces derniers temps en raison du changement remarqué de son apparence, attribué au fait qu'il aurait subi une opération de chirurgie esthétique, ainsi qu'à ses interactions continues avec l'influenceuse brésilienne Virginia Fonseca sur les réseaux sociaux.

Le duo avait annoncé sa séparation le 15 mai dernier, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde, avant que leurs photos et leurs dernières publications ne laissent entendre qu'ils s'étaient de nouveau remis ensemble.