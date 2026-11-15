Après Kees Smit, Michael Reiziger voit un autre joueur déclarer forfait et convoque un joueur du Feyenoord

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Thijmen Blokzijl a quitté immédiatement le stage d’entraînement des Pays-Bas des moins de 21 ans. Le défenseur du FC Groningen est malade et est remplacé par Thijs Kraaijeveld, indique la KNVB dans un communiqué.

Vendredi, les Pays-Bas des moins de 21 ans ont disputé au Danemark le premier des deux matches contre le Danemark dans la course à une place au Championnat d’Europe des moins de 21 ans.

Grâce à deux buts contre leur camp, la formation de Michael Reiziger a rapidement pris une avance de 0-2. Thom van Bergen a ensuite fixé le score à 0-3.

Les Néerlandais sont donc tout près d’obtenir leur billet pour le Championnat d’Europe, mais devront franchir le dernier obstacle sans Blokzijl.

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Ce n’est toutefois pas une grosse perte : Blokzijl n’était déjà pas titulaire au Danemark. Dies Janse et Aaron Bouwman formaient le duo axial.

Kraaijeveld, 19 ans, prend sa place dans l’effectif. Il a disputé huit matches d’Eredivisie avec le Feyenoord cette saison.

Le défenseur central, issu du centre de formation, peut également évoluer comme milieu défensif.

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Reiziger a également dû renoncer à Kees Smit pour le match contre le Danemark. Le milieu de l’AZ devait rejoindre le groupe cette semaine, mais il a connu une rechute et ne sera finalement pas présent.

Smit ne pourra même pas jouer « les prochaines semaines ».