Après Kayne van Oevelen, Ipswich Town s’intéresse à un deuxième gardien néerlandais

Selon l'Algemeen Dagblad, Ipswich Town, fraîchement promu en Premier League, s'intéresse de près au gardien du FC Volendam, Kayne van Oevelen, ainsi qu'à Kjell Scherpen. Si les discussions avec Volendam se poursuivent pour Van Oevelen, l'arrivée de Scherpen, auteur d'une saison remarquable à Union Saint-Gilloise, semble désormais imminente, Ipswich ayant transmis une offre cette semaine pour le grand gardien néerlandais.

L’excellente saison de Scherpen à l’Union Saint-Gilles n’est pas passée inaperçue et le club fraîchement promu en Premier League a formulé une offre cette semaine pour s’attacher les services du grand gardien.

Selon le quotidien, des discussions sont en cours entre les deux clubs et un accord pourrait être trouvé rapidement, ce qui permettrait au gardien de 24 ans de retrouver la Premier League.

Les Blues estiment que le gardien, fort de son expérience européenne, peut immédiatement apporter une valeur ajoutée à l’équipe.

Scherpen est d’ailleurs pressenti pour occuper le poste de gardien titulaire. Si son transfert se concrétise, Van Oevelen devrait donc se contenter d’une place de numéro deux derrière lui.

Néanmoins, le portier du FC Volendam conserve de réelles perspectives au sein du club anglais, que le quotidien AD présente comme convaincu par son potentiel à long terme.