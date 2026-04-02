Après Jesus… Un nouvel entraîneur se prononce sur son avenir à la tête de la sélection saoudienne

L'avenir du sélectionneur français Hervé Renard à la tête de l'équipe nationale saoudienne est désormais remis en question, suite aux vives critiques dont il a fait l'objet de la part des médias et des supporters, ainsi qu'aux informations faisant état de son intention de quitter ses fonctions dans un avenir proche, ce qui a suscité une certaine inquiétude parmi les supporters et les responsables quant à la stabilité technique des « Verts » avant les grands rendez-vous à venir.

Des rumeurs ont circulé concernant des négociations entre Renard et la Fédération ghanéenne de football en vue de prendre les rênes des « Black Stars », mais la Fédération saoudienne a démenti ces informations, affirmant que l'entraîneur français resterait en poste jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Plusieurs noms ont été cités pour prendre la relève, notamment celui du Portugais Jorge Jesus, entraîneur d'Al-Nassr, qui a affirmé qu'il se concentrerait pleinement sur « Al-Alamy » dans la période à venir.

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Pedro Emanuel, l'entraîneur de Al-Fayha, a été interrogé lors de la conférence de presse précédant le match contre Neom sur la possibilité d'entraîner la sélection saoudienne. Il a répondu : « Je respecte l'entraîneur actuellement en poste (Renard), et je suis actuellement sous contrat avec Al-Fayha ».

Il a ajouté : « La sélection saoudienne a un entraîneur pour le moment, et elle dispose d’un bon groupe de joueurs. Je leur souhaite bonne chance pour la Coupe du monde 2026. »

Al-Fayha se prépare à affronter Neom samedi prochain, dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel saoudien Roshen.