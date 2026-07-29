Après Gonzalo García, Arbeloa a une autre pépite du Real Madrid dans le viseur

Álvaro Arbeloa ne s'est pas contenté de cibler un seul joueur de son ancienne maison. L'entraîneur espagnol semble en effet avoir décidé de bâtir son nouveau projet en Angleterre avec une touche madrilène pure et dure, en plaçant sur la table de Fulham un nouveau nom issu des stars de la Castilla.

L'ancien entraîneur du Real Madrid fait de son mieux pour renforcer les rangs de sa nouvelle équipe avec de jeunes joueurs qu'il connaît bien et dont il sait comment tirer le meilleur.

Álvaro Arbeloa a pris ses fonctions de nouveau directeur technique du Fulham FC il y a quelques semaines, dans le cadre d'un projet ambitieux à travers lequel l'ancien joueur du Real Madrid vise à conduire le prestigieux club londonien vers un retour sur le devant de la scène européenne et une qualification pour les compétitions continentales le plus rapidement possible.

Jusqu'à présent, Fulham n'a bouclé aucun renfort majeur, mais ses premiers coups pourraient être retentissants et venir du cœur de la capitale espagnole. Selon le journal « The Athletic », celui que l'on surnomme « le Spartiate » a fait du jeune attaquant Gonzalo García (22 ans) sa première cible pour en faire son attaquant principal à Craven Cottage.

Le journal indique que les négociations entre les deux clubs sont très avancées et que le montant de l'opération pourrait dépasser les 30 millions d'euros, dans l'attente de la décision finale du joueur, d'autant que le Real Madrid, malgré sa pleine satisfaction à son égard, pourrait accepter de le vendre afin de dégager des liquidités après ses énormes investissements de cet été.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », l'ambition d'Arbeloa ne s'arrête pas à García. Le deuxième nom qu'il souhaite attirer à Londres est le milieu de terrain César Palacios (21 ans), l'un des joueurs qu'il a lui-même supervisé et entraîné au sein de la Castilla et à qui il a offert sa chance avec l'équipe première.

Le journal espagnol souligne qu'Arbeloa est conscient que Palacios fait face à une concurrence féroce au milieu de terrain du Real Madrid, et que la direction du club ne se mettra pas en travers de son chemin en cas d'arrivée d'une offre appropriée lui garantissant davantage de temps de jeu.

Le début pourrait être digne d'un scénario de cinéma : en cas de conclusion des deux transferts, Gonzalo García pourrait disputer ses premiers matches en Premier League anglaise sous le maillot de Fulham et sous la houlette d'Arbeloa, face à Chelsea dirigé par Xabi Alonso, l'entraîneur qui fut le premier à accorder sa confiance au jeune attaquant à Madrid.

Rappelons que García, lié au Real Madrid par un contrat jusqu'en 2030, a disputé 39 matches lors de la saison 2025-2026 en inscrivant 8 buts, mais il a souffert de rester sur le banc des remplaçants la plupart du temps. Quant à Palacios, il a disputé 7 matches avec l'équipe première et 32 matches avec l'équipe réserve, au cours desquels il a marqué 15 buts.