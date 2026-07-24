Les négociations se poursuivent entre Aston Villa et Chelsea pour conclure une nouvelle opération, après que les deux clubs sont déjà parvenus à un accord prévoyant que les Villans recrutent Alejandro Garnacho sous forme de prêt assorti d'une clause d'achat obligatoire. Cette démarche fait suite à la vente par Aston Villa de son joueur Morgan Rogers, dans le cadre d'un transfert record d'un montant de 117 millions de livres sterling.

Selon le quotidien britannique Daily Mail, Aston Villa étudie la possibilité de recruter l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, qui avait rejoint les rangs de Chelsea en 2023 et n'a pas réussi à s'imposer avec l'équipe, avant d'être prêté au Bayern Munich la saison dernière, le géant bavarois ayant refusé de l'acheter définitivement.

La structuration de ces transactions constitue un élément décisif pour les deux clubs, compte tenu de la nécessité pour eux de se conformer aux règles de l'Union européenne de football, l'UEFA, relatives au ratio du coût de l'effectif, ainsi qu'aux accords de règlement financier propres à l'année 2025. La vente de Rogers pour 117 millions de livres devrait rapporter à son club, Aston Villa, un bénéfice comptable net supérieur à 80 millions de livres, après déduction du pourcentage de revente dû à Middlesbrough et de la valeur comptable restante de son contrat de transfert initial en 2024.

À l'inverse, la vente directe de Garnacho par Chelsea à Aston Villa dans le cadre de la même opération financière aurait conduit l'UEFA à classer l'opération comme un « transfert croisé », ce qui aurait réduit les bénéfices comptables enregistrés par les deux équipes.

Et même si l'opération Garnacho se concluait à la date limite des transferts, le 1er septembre, ce délai resterait inférieur à la période fixée à 45 jours, ce qui rend plus difficile de soutenir devant les commissions financières que les deux opérations ne sont pas liées.

Bien que le recours à l'option d'un prêt assorti d'une obligation d'achat puisse également être classé comme faisant partie d'un transfert croisé, dans la mesure où l'accord d'achat a été conclu durant la période de 45 jours suivant la vente de Rogers, les conditions prévues offrent à Aston Villa une plus grande flexibilité pour maîtriser la date de finalisation définitive de l'opération, ce qui lui accorde une marge de manœuvre plus large avec les contrôleurs financiers de l'Union européenne.

Jackson n'a pas rejoint la délégation de Chelsea en route pour l'Australie afin d'y disputer la période de préparation de la saison, en raison de ses vacances prises après sa dernière participation à la Coupe du monde. L'attaquant sénégalais avait déjà travaillé avec Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, lorsque ce dernier dirigeait Villarreal, en Espagne.