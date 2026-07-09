Rafael van der Vaart se montre enthousiaste au sujet de la performance de Kylian Mbappé contre le Maroc. L’attaquant français, en pleine forme durant ce Mondial, a inscrit un but et délivré une passe décisive à Ousmane Dembélé, offrant ainsi la victoire 2-0 en quart de finale. À la table des commentateurs de la NOS, on estime qu’il n’est plus qu’à deux matchs du Ballon d’Or, mais Van der Vaart va encore plus loin.

Il a certes manqué un penalty qu’il avait lui-même obtenu en première période, expédiant une frappe trop molle et mal placée que Yassine Bounou a repoussée sans difficulté. Mais après la pause, il a pris son envol : une frappe puissante dans le coin opposé, puis une passe décisive pour Dembélé.

Mbappé a inscrit son huitième but dans cette Coupe du monde, égalant ainsi le total de sa co-star Lionel Messi (Argentine). Au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, il totalise désormais vingt réalisations, soit une de moins que Messi (39 ans), qui le devance de douze ans.

« Je ne me lasse jamais de le voir jouer », déclare l’analyste Wim Kieft après l’ouverture du score. Mbappé a enroulé sa frappe des seize mètres, a évité Issa Diop et a logé le ballon dans la lucarne. « C’est vraiment spécial. C’est aussi unique, en fin de compte. »

« Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il marque un but comme celui-là, avec si peu d’espace. C’est incroyable », ajoute Kieft. Son collègue Nordin Amrabat se demande alors si Mbappé remportera le Ballon d’Or en cas de victoire des Bleus. « Oui », répondent en chœur Kieft et Van der Vaart.

« Les gens ne devraient-ils pas avoir honte d’avoir douté de lui au Real Madrid ? », demande Van der Vaart, à qui Amrabat rappelle alors la pétition très controversée – signée par 97 millions de personnes au moment où nous écrivons ces lignes – visant à faire partir Mbappé du Real.

« Ces gens devraient avoir honte ! Ils devraient se débarrasser de l’autre », lance Van der Vaart, peut-être en référence à son coéquipier Vinícius Júnior. « C’est tout simplement le meilleur ! Quand on est aussi bon… Les penalties, ça ne s’apprend pas, on le voit bien avec Messi… »

Reste une petite nuance : « En réalité, il a mal joué aujourd’hui. Il a manqué plusieurs occasions, mais bon, il inscrit un but exceptionnel. C’est vraiment incroyable. Il est tellement rapide. J’ai l’impression qu’à 41 ans, s’il joue encore, il sera toujours aussi rapide », conclut Van der Vaart avec un clin d’œil.



