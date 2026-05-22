Selon Sky Sports, Trent Alexander-Arnold ne fait pas partie de la sélection pour la Coupe du monde. Thomas Tuchel lui préfère actuellement Djed Spence, défenseur de Tottenham Hotspur.

L’arrière droit, qui a quitté Liverpool pour le Real Madrid en tant que joueur libre l’été dernier, a connu une première saison difficile en Espagne.

L’arrière droit n’a disputé que 21 matches de championnat, souvent en tant que remplaçant, sans marquer et en délivrant seulement quatre passes décisives.

Spence, lui, a disputé 29 matchs cette saison avec Tottenham, actuellement 17e de Premier League, et peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite de la défense.

Jeudi, Tuchel avait déjà surpris en excluant Harry Maguire, auteur d’une bonne saison à Manchester United, ce que le défenseur a accueilli avec stupéfaction.

Selon des informations supplémentaires, Phil Foden et Cole Palmer ne figureraient pas non plus dans la liste des Three Lions.

Vendredi soir, Tuchel dévoilera officiellement la liste des 26 joueurs anglais pour la Coupe du monde.