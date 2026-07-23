Après l'annonce officielle de la prolongation du contrat de Phil Foden jusqu'en 2030 hier mercredi, Manchester City poursuit ses efforts pour sécuriser l'avenir de ses joueurs cadres.

Selon le journal « The Athletic », le club anglais est en négociations avancées avec Jérémy Doku et Abdukodir Khusanov pour prolonger leurs contrats jusqu'en 2031.

Les deux joueurs sont considérés comme des éléments essentiels du nouveau projet mené par l'entraîneur Enzo Maresca, successeur de Pep Guardiola, qui est parti après 10 années passées au sein de la forteresse d'Etihad.

Arrivé en provenance de Lens en janvier 2025, Khusanov s'est rapidement imposé en défense, profitant notamment des blessures de Ruben Dias et Josko Gvardiol.

Dans le même temps, Doku est devenu l'un des joueurs les plus importants des Citizens, disputant plus de 40 matchs lors de chacune de ses trois saisons avec Manchester City.



