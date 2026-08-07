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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après Fabinho, Doumbia et Al-Ghamdi : un nouveau milieu de terrain menace la saison d'Al-Ittihad

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
F. Al-Ghamdi
H. Al Ghamdi
Fabinho
M. Doumbia
Saudi Pro League
Neom SC
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Brésil
Mali

Une nouvelle crise perturbe les « Tigres »

Le club d'Al-Ittihad se retrouve menacé de perdre un nouveau joueur au milieu de terrain lors de la nouvelle saison footballistique, après le trio composé du Brésilien Fabinho, du Malien Mamadou Doumbia et du Saoudien Hamed Al-Ghamdi.

Al-Ittihad souffre d'une crise aiguë au milieu de terrain, après le départ de Fabinho, la blessure de Doumbia depuis la fin de la saison dernière, ainsi que la blessure d'Al-Ghamdi aux ligaments croisés lors du stage de préparation.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a révélé l'existence d'une possibilité de perdre un nouveau joueur au milieu de terrain, à savoir Faisal Al-Ghamdi.

Le journal a précisé que le club de Neom a demandé à Al-Ittihad de bénéficier des services de son joueur Faisal Al-Ghamdi sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

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Al Ittihad
ITT

En cas d'acceptation de l'offre par Al-Ittihad, l'équipe souffrira grandement au milieu de terrain, où la nouvelle recrue sénégalaise Dion Lopy se retrouvera seule, dans un contexte de série d'absences oscillant entre blessures et départs.

Faisal Al-Ghamdi avait obtenu quelques occasions de jouer la saison dernière, notamment sous la direction de l'entraîneur portugais Sérgio Conceição, ce qui devait s'accroître lors de la saison prochaine.

Rappelons qu'Al-Ittihad entamera la nouvelle saison mardi prochain, lorsqu'il affrontera le club émirati d'Al-Jazira, au tour préliminaire qualificatif pour la phase de championnat de l'AFC Champions League Elite.

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