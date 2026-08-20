Comme l’a appris le portail fussballtransfers, le club turc le plus titré a également jeté son dévolu sur Bilal El Khannouss.

L’international marocain avait perdu sa place de titulaire chez les Souabes lors de la phase retour de la saison passée, après une solide première partie de saison, et n’avait ensuite plus été utilisé que de manière sporadique sous les ordres de Sebastian Hoeneß.

El Khannouss lui-même n’aurait pas du tout apprécié cela. Début juillet déjà, kicker rapportait que le joueur offensif de 22 ans ressentait de la frustration et de l’impatience face à sa situation actuelle chez le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2025, et qu’il souhaitait obtenir nettement plus de temps de jeu.

Alors que le Marocain pourrait en principe envisager un départ, le VfB Stuttgart se montre peu enclin à discuter sur ce point. Les Souabes n’auraient pas l’intention de se séparer d’El Khannouss après seulement un an - seule une offre extraordinairement élevée, dans la tranche moyenne de plusieurs dizaines de millions d’euros, pourrait changer la donne.

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Galatasaray veut-il aussi recruter Ermedin Demirovic du VfB Stuttgart ?

Par le passé, le VfB avait fixé un prix de 65 millions pour El Khannouss, et l’offre de Galatasaray serait, selon les informations de fussballtransfers, bien inférieure. Le joueur de 22 ans avait d’abord rejoint les Souabes l’été dernier sous la forme d’un prêt en provenance de Leicester City, avant que l’option d’achat de 18 millions d’euros ne soit levée fin mai.

Lors de sa première saison au VfB, il a disputé 41 matches officiels toutes compétitions confondues, inscrivant neuf buts et délivrant sept passes décisives. Son contrat à Stuttgart court encore jusqu’en 2030, et il n’y aurait apparemment pas de clause libératoire.

Auparavant, il avait filtré que Galatasaray s’intéressait également à l’attaquant stuttgartois Demirovic. Là aussi, les Turcs auraient déjà soumis une offre de 15 millions d’euros, mais le VfB l’aurait immédiatement rejetée.

Stuttgart avait déboursé 23 millions d’euros il y a seulement deux ans pour arracher Demirovic, 28 ans, au FC Augsbourg. Sa valeur marchande n’a guère dû baisser depuis, puisqu’il a contribué à 15 buts et cinq passes décisives en seulement 37 matches la saison passée.